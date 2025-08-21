Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dân bức xúc thiếu điểm sạc xe điện ở chung cư, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Uyển Nhi - Vũ Phượng
21/08/2025 16:03 GMT+7

Người dân bức xúc vì thiếu điểm sạc xe điện ở chung cư, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin hướng giải quyết, biện pháp cho các chung cư trên địa bàn.

Chiều 21.8, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Lê Hải Phong, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin về hướng giải quyết, biện pháp cho các chung cư không được thiết kế hoặc chưa đủ điều kiện để bố trí chỗ đỗ xe điện và điểm sạc pin.

Thiếu điểm sạc xe điện ở chung cư TP.HCM

Ông Phong cho biết, qua quá trình thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng các công trình chung cư trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM nhận thấy hầu hết các chủ đầu tư chưa quan tâm bố trí trạm sạc trong công trình, ngoại trừ một số dự án có hợp tác với các đơn vị kinh doanh xe điện và dịch vụ sạc.

Vì vậy, số lượng và tỷ lệ chung cư có chỗ đỗ xe điện và điểm sạc pin hiện chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng số dự án nhà ở trên địa bàn thành phố.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng TP.HCM đã có công văn gửi UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cũ để hướng dẫn về quy định, thủ tục liên quan đến việc lắp đặt trạm hoặc trụ sạc điện.

Theo đó, trong trường hợp các chủ đầu tư hoặc Ban Quản trị chung cư có nhu cầu lắp đặt, bố trí bổ sung hệ thống trạm sạc thì có thể nghiên cứu, triển khai theo đúng quy định.

Ông Phong cũng cho biết thêm, về khung pháp lý liên quan đến việc lắp đặt trạm sạc trong công trình và bãi đỗ xe, Sở Xây dựng TP.HCM đã có Công văn số 15577 kiến nghị Bộ Xây dựng xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn lưới điện, phòng cháy chữa cháy; cũng như cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư đa dạng hình thức cho hệ thống hạ tầng trạm sạc.

Dân bức xúc thiếu điểm sạc xe điện ở chung cư, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?- Ảnh 1.

Ông Lê Hải Phong, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về thực trạng thiếu điểm sạc xe điện ở chung cư

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, liên quan đến lộ trình kiểm soát khí thải phương tiện, với các xe không đạt chuẩn khí thải từ năm 2027. Ngày 8.8, tại Sở Xây dựng TP.HCM, đơn vị tư vấn đã báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất nhóm giải pháp quản lý hành chính về vùng phát thải thấp ở khu vực trung tâm thành phố, huyện Cần Giờ cũ và đặc khu Côn Đảo. Đây là một chuyên đề thuộc đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

Sau khi tiếp thu ý kiến từ chuyên gia, nhà khoa học, các sở ngành, địa phương và doanh nghiệp, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp.

Hiện, đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, trong đó có lộ trình thúc đẩy sử dụng xe điện, đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ lấy ý kiến rộng rãi người dân, doanh nghiệp và các sở ngành trong tháng 9.2025, trước khi trình HĐND TP.HCM.

