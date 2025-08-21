Bé gái ung thư khả năng bỏ mắt vì hết tiền chữa, được giúp 210 triệu đồng

Sau 25 ngày kể từ khi Báo Thanh Niên đăng tải bài Con muốn sống: Bé gái ung thư khả năng bỏ mắt vì không còn tiền chữa trị, chia sẻ về hoàn cảnh khốn khó của gia đình cháu Trần Dương Bảo Ngọc (4 tuổi) khi cha mẹ gần như kiệt quệ, chạy vạy khắp nơi cầu cứu, chúng tôi gặp lại và chứng kiến một tia hy vọng vừa được thắp lên.

Nhờ sự đồng hành của bạn đọc, các nhà hảo tâm, gia đình đã nhận được 210 triệu đồng (trong đó hơn 191 triệu đồng do Báo Thanh Niên chuyển khoản và 19 triệu đồng do bạn đọc trực tiếp gửi đến chị Tú, mẹ bé Ngọc).

Bạn đọc Thanh Niên và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cháu Ngọc mắc ung thư mắt 210 triệu đồng ẢNH: HOA AN

Chị Dương Cẩm Tú (26 tuổi, quê xã Thường Phước, Đồng Tháp) nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn: "Với hoàn cảnh hiện tại, nhận được số tiền như vậy gia đình tôi mừng lắm. Toàn bộ số tiền này sẽ tập trung lo cho bé. Con đường chữa trị phía trước còn rất dài, nhưng ít nhất giờ tôi không còn thấy mình đơn độc nữa".

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của con, chị Tú cho biết: "Ngày 14.8 vừa rồi bé mới tiêm thuốc. Do phải kết hợp cùng lúc 3 loại nên mắt con sưng đỏ. Bác sĩ bảo mắt phải đỡ khoảng 80% mới yên tâm. Còn mắt trái thì chưa đáp ứng thuốc, nên lần này kết hợp thêm. Nếu đến 5.9 khám mê mà ổn thì giữ, không thì bác sĩ sẽ buộc phải bỏ mắt trái".

Chị Tú khóc nghẹn kêu cứu khi chia sẻ về bệnh ung thư mắt của Ngọc ẢNH: HOA AN

Hiện bé Ngọc đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) và Bệnh viện Mắt TP.HCM (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Gia đình cháu Ngọc tạm trú ở một mái ấm tình thương sau lưng bệnh viện, chật chội nhưng cũng đủ để trú ngụ trong hành trình dài ngày chữa bệnh.

Mới 4 tuổi, cháu Ngọc không may bị ung thư mắt, gia đình kiệt quệ sau 200 ngày chạy chữa cho con ẢNH: HOA AN

Tâm sự với chúng tôi, chị Tú cho hay gia đình vốn thuộc diện khó khăn. Ở quê, chị Tú bán nước giải khát, vừa trông con vừa lo toan việc nhà. Chồng chị, anh Trần Châu Thanh (29 tuổi), làm nghề phụ hồ với thu nhập chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Khi Ngọc phát bệnh, họ buộc phải cầm cố 2 chiếc xe máy được 30 triệu đồng để đưa con lên thành phố chạy chữa. Suốt hơn 200 ngày ròng rã, vợ chồng chị đã vay ngân hàng 150 triệu đồng, chưa kể những khoản nợ nhỏ bên ngoài.

Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ phần viện phí, nhưng chi phí thuốc men ung thư mua ngoài danh mục lại vô cùng đắt đỏ, vượt quá sức của đôi vợ chồng trẻ.

Hiện, gia đình chị Tú đang tá túc tại một mái ấm tình thương gần Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 ẢNH: HOA AN

Nhờ sự chung tay của bạn đọc Báo Thanh Niên, cuộc sống gia đình chị Tú giờ đã vơi bớt gánh nặng.

Trong mái ấm nhỏ, ánh mắt mệt mỏi của chị Tú nay đã sáng lên phần nào. Bởi bên cạnh mình, chị Tú đã có những bàn tay xa lạ mà ấm áp, tiếp sức để con gái nhỏ có thêm cơ hội giữ lại ánh sáng và tiếp tục hành trình chống chọi với ung thư.