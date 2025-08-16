Vĩnh Long: Khổ sở vì bị 'tráo đất' khi mua bán

Đến Vĩnh Long mua đất dưỡng già thì gặp nguy cơ bị mất tiền tỉ

Bà Phan Thị Huyền (47 tuổi, ngụ P.Đạo Thạnh, Đồng Tháp - trước đây là TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết vào đầu năm 2023, bà có quen với "cò đất" tên là T. ở Mỹ Tho. Sau đó, bà được T. dẫn đi gặp bà B.T.K.Q (ở xã Phú Túc, Vĩnh Long - trước đây là xã Sơn Hòa, H.Châu Thành, Bến Tre) và bà T.T.D (ở xã Giao Long, Vĩnh Long - trước đây là xã An Khánh, H.Châu Thành, Bến Tre), rồi cùng đi xem mảnh vườn trồng dừa xen ca cao đang cho thu hoạch.

Mảnh vườn bà Huyền được dẫn đi xem nằm cặp đường bê tông rộng 3,5 m, đúng như mong ước của vợ chồng bà là tìm mua một mảnh vườn nhỏ ở vùng ven Vĩnh Long để sinh sống, sau này dưỡng già .

Tại mảnh vườn, bà D. đưa giấy chứng nhận quyền sử đất (GCNQSDĐ) có ghi rõ số thửa đất, số tờ bản đồ (diện tích hơn 1.600 m2) tại xã Phú Túc cho bà Huyền xem; đồng thời điện thoại mời 2 người, tự giới thiệu là cán bộ địa chính xã Phú Túc, đến để xác nhận.

Thửa đất mà nhóm bà D. dẫn bà Huyền đi xem là đất cặp lộ, đường thông thoáng, đất không có người ở, đang thu hoạch dừa, ca cao... nhưng khi công chứng giấy tờ mua bán lại 'biến' thành thửa đất khác ẢNH: B.B

Bà Huyền cho biết do tin tưởng nên đã đồng ý ký hợp đồng nhận chuyển nhượng QSDĐ này từ bà D. Tuy nhiên, các lần chuyển tiền cho bà D. đều do bà Q. đại diện nhận.

Tháng 3.2023, bà Huyền được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Châu Thành (Bến Tre cũ) đăng bộ sang tên thửa đất nêu trên từ bà D. sang cho bà.

Sau khi thủ tục hoàn tất, bà Huyền đến thăm vườn, thu hoạch dừa và ca cao được 3 lần. Đến lần thứ 4 (tháng 6.2023), bà bất ngờ gặp người chủ thực sự của mảnh vườn này. Hai bên lên UBND xã Phú Túc nhờ làm rõ thì bà Huyền mới tả hỏa khi biết thửa đất bà thực sự mua trên hợp đồng nằm ở vị trí khác, có nhà cửa của gia đình ông D., nhiều thế hệ đang sinh sống. Đồng thời, ông D. có đơn cớ mất GCNQSDĐ thửa đất (bà Huyền khẳng định đã mua từ bà D. - PV) và yêu cầu cấp lại, nhưng UBND xã Phú Túc từ chối.

Sau đó, bà Huyền tìm cách liên lạc với bà Q. và bà D. nhưng không hiệu quả. Bà Huyền gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tạo giao dịch dân sự nhầm lẫn. Thời điểm này, Công an tỉnh Bến Tre cũ (nay là Công an tỉnh Vĩnh Long) từ chối thụ lý điều tra vì cho rằng đó là quan hệ dân sự, đồng thời hướng dẫn bà Huyền khởi kiện bà D. ra TAND H.Châu Thành

Tháng 6.2023, bà Huyền được TAND H.Châu Thành (nay là TAND khu vực 5 - Vĩnh Long) thụ lý đơn và phân công thẩm phán xử lý. Tuy nhiên, đến nay, vụ án vẫn chưa đưa ra xét xử.

"Tôi khổ sở vì bị dẫn đi xem đất này rồi bán đất kia. Kiện thì cũng kiện rồi, nhưng hơn 2 năm qua chờ đợi vẫn chưa có cơ quan nào xử lý thỏa đáng", bà Huyền nói.

Thẩm phán phụ trách vụ án nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, thẩm phán Nguyễn Thị Như Phương (người được Chánh án TAND khu vực 5 tỉnh Vĩnh Long giao trực tiếp phụ trách vụ án), giải thích vì sao vụ án đã thụ lý hơn 2 năm nhưng chậm đưa ra xét xử.

Theo thẩm phán Như Phương, việc này có nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó khâu khó khăn và mất thời gian nhất là việc trưng cầu giám định chữ ký của các chủ thể có liên quan theo yêu cầu của ông D. (người trực tiếp sử dụng đất).

Theo hồ sơ trích lục từ cơ quan quản lý đất đai và những nơi có tham gia công chứng, chứng thực liên quan vụ án thì thửa đất này đầu tiên của ông D., rồi chuyển nhượng, ủy quyền qua 3 chủ sở hữu, mới tới bà D. và bà D. chuyển nhượng cho bà Huyền. Tuy nhiên, hầu hết những người từng đứng tên sở hữu thửa đất này đều không phối hợp với tòa án.

Ngoài ra, phía bà Huyền cũng có yêu cầu giám định chữ ký của bà Q. (người nhận tiền thay bà D.) nhưng phía bà Q. đã thuê luật sư đại diện và không trực tiếp đến phối hợp với tòa án để triển khai quy trình thẩm định chữ ký.

Thẩm phán Như Phương cũng cho biết những vấn đề này khiến cho việc xử lý vụ án gặp rất nhiều khó khăn, mất thời gian.

Luật sư đại diện của bà Huyền có yêu cầu tòa án chuyển vụ án sang cơ quan công an vì cho rằng có dấu hiệu lừa đảo. Tuy nhiên, tòa án cần phải xác minh được các chữ ký có liên quan, sau đó mới có thể đánh giá toàn diện và nếu xét thấy đủ điều kiện thì mới chuyển sang cơ quan công an đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự.

"Có khả năng là vụ án này có yếu tố hình sự nhưng tòa án phải thực hiện đủ quy trình để có đủ chứng cứ mới có hướng xử lý cụ thể. Nếu bà Huyền muốn xử lý tố giác tội phạm hình sự nhanh hơn thì hoàn toàn có thể rút đơn khởi kiện để tố giác sang cơ quan công an", thẩm phán Như Phương cho hay.