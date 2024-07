Tây Ninh: Bắt bị can làm giả ủy quyền, lừa bán đất chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

PC01 Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị, người dân nào là bị hại trong vụ việc tương tự do bị can Phạm Văn Học gây ra, liên hệ đơn vị này, địa chỉ: ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, H.Châu Thành; số điện thoại: 0693.531266 hoặc liên hệ điều tra viên Phan Thanh Phong, số điện thoại: 0907.381684 để được hỗ trợ.