Thời sự

Phát hiện thi thể không đầu trôi trên biển Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
21/08/2025 18:24 GMT+7

Trong lúc đi thu gom ngư cụ, một người dân ở xã Đất Mũi (Cà Mau) phát hiện thi thể không đầu trôi trên biển.

Chiều 21.8, UBND xã Đất Mũi (Cà Mau) xác nhận lực lượng chức năng đã đưa vào bờ thi thể nam giới được người dân phát hiện trôi trên biển trong tình trạng phân hủy mạnh.

Thi thể không đầu trôi trên biển Cà Mau, mặc quần thun cam số 69 - Ảnh 1.

Thi thể không đầu được người đi biển phát hiện

ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20.8, trong lúc đi thu gom ngư cụ ở biển, anh P.V.L (30 tuổi, ngụ xã Đất Mũi) phát hiện một thi thể nổi lập lờ trên mặt nước. Tiến lại gần, anh bàng hoàng thấy phần bụng nổi lên, không còn đầu, tứ chi bị rụng mất. Trên người nạn nhân chỉ còn chiếc áo thun ngắn tay màu xám và quần thun cam in số 69.

Ngay sau đó, anh L. điện báo cho Công an xã Đất Mũi. Lực lượng công an phối hợp Đồn biên phòng Đất Mũi nhanh chóng đến hiện trường, đưa thi thể vào bờ. 

Qua xác minh ban đầu, đây là thi thể nam giới, chưa xác định được danh tính, không có giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng cũng xác định, nạn nhân tử vong nhiều ngày trước.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Thi thể sau đó được bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ xã Đất Mũi để mai táng theo quy định.

Hiện, nguyên nhân vụ việc và danh tính thi thể nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.


Tin liên quan

TP.HCM: Đang đi tuần tra phát hiện thi thể người trôi sông Nhà Bè

TP.HCM: Đang đi tuần tra phát hiện thi thể người trôi sông Nhà Bè

Nam nhân viên bảo vệ thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đang làm việc tuần tra thì phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Nhà Bè, TP.HCM.

