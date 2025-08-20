Vụ nam sinh viên tử vong trên đường ở TP.HCM: Lấy lời khai tài xế xe container

Ngày 20.8, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy được xe container và đang lấy lời khai tài xế để phục vụ công tác điều tra vụ một nam sinh tử vong trên đường số 2, phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ).

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: C.T.V

Trước đó, hơn 23 giờ khuya 16.8, người dân đi trên đường số 2 thì phát hiện một xe máy ngã giữa đường. Đến gần kiểm tra, mọi người phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong tư thế nằm úp, đầu có vết thương.

Công an phường Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và xác minh danh tính nạn nhân.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh L.N.B (21 tuổi, ở TP.HCM), sinh viên của một trường đại học ở TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định thời điểm trước khi tử vong, nạn nhân có xảy ra va chạm với một xe container. Tuy nhiên, phương tiện này đã rời khỏi hiện trường.

Sau nỗ lực truy tìm, ngày 19.8, cơ quan chức năng xác định xe container đang đậu ở một công ty ở thuộc phường Chánh Phú Hòa (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ) và kéo phương tiện này về trụ sở.

Đồng thời, nam tài xế điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn được xác định là N.H.T (44 tuổi, quê Vĩnh Long). Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu nam tài xế khai nguyên nhân không ở lại hiện trường, không đến trình diện công an sau tai nạn là do không biết xe container đã xảy ra va chạm với xe máy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.