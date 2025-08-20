Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ nam sinh viên tử vong trên đường ở TP.HCM: Lấy lời khai tài xế xe container

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/08/2025 17:34 GMT+7

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP.HCM đã truy được xe container và mời làm việc, lấy lời khai tài xế liên quan vụ tai nạn làm nam sinh tử vong ở phường Thủ Đức.

Ngày 20.8, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy được xe container và đang lấy lời khai tài xế để phục vụ công tác điều tra vụ một nam sinh tử vong trên đường số 2, phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ).

Vụ nam sinh viên tử vong trên đường ở TP.HCM: Lấy lời khai tài xế xe container- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: C.T.V

Trước đó, hơn 23 giờ khuya 16.8, người dân đi trên đường số 2 thì phát hiện một xe máy ngã giữa đường. Đến gần kiểm tra, mọi người phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong tư thế nằm úp, đầu có vết thương.

Công an phường Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và xác minh danh tính nạn nhân.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh L.N.B (21 tuổi, ở TP.HCM), sinh viên của một trường đại học ở TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định thời điểm trước khi tử vong, nạn nhân có xảy ra va chạm với một xe container. Tuy nhiên, phương tiện này đã rời khỏi hiện trường.

Sau nỗ lực truy tìm, ngày 19.8, cơ quan chức năng xác định xe container đang đậu ở một công ty ở thuộc phường Chánh Phú Hòa (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ) và kéo phương tiện này về trụ sở.

Đồng thời, nam tài xế điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn được xác định là N.H.T (44 tuổi, quê Vĩnh Long). Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu nam tài xế khai nguyên nhân không ở lại hiện trường, không đến trình diện công an sau tai nạn là do không biết xe container đã xảy ra va chạm với xe máy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong giữa đường, truy tìm xe container bỏ chạy

TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong giữa đường, truy tìm xe container bỏ chạy

Công an TP.HCM đang truy tìm tài xế container liên quan vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong trên đường số 2 (thành phố Thủ Đức cũ).

Khám phá thêm chủ đề

tử vong công an TP.HCM nam sinh Xe container
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận