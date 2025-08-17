Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong giữa đường, truy tìm xe container bỏ chạy

Trần Duy Khánh
17/08/2025 09:51 GMT+7

Công an TP.HCM đang truy tìm tài xế container liên quan vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong trên đường số 2 (thành phố Thủ Đức cũ).

Sáng 18.8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc truy tìm tài xế xe container liên quan vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong trên đường số 2 (thành phố Thủ Đức cũ).

TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong giữa đường, truy tìm xe container bỏ chạy- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

ẢNH: CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện cơ quan chức năng phường Thủ Đức cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp truy tìm tài xế container nghi cán chết nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, hơn 23 giờ khuya 16.8, người dân trên đường số 2 nghe tiếng động mạnh, chạy ra kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên cùng xe máy biển số TP.HCM ngã giữa đường.

Nạn nhân được xác định là anh L.N.B (21 tuổi, ở TP.HCM). Tại hiện trường, thi thể nạn nhân biến dạng, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Bước đầu, qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Một xe container có liên quan đã rời khỏi hiện trường ngay sau vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm tài xế container để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm bình luận