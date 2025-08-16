Nghi ghen tuông, bạn gái cắt cổ người yêu trong khách sạn ở Thông Tây Hội

Ngày 16.8, Công an TP.HCM đang phối hợp Công an phường Thông Tây Hội lấy lời khai bà P.T.N (41 tuổi) để điều tra, làm rõ vụ việc dùng dao rọc giấy cắt cổ bạn trai tại một khách sạn trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp cũ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh H.V.T (30 tuổi, quê Phú Thọ), có quan hệ tình cảm với N.

Trước đó, ngày 15.8, nhân viên khách sạn Eden trên đường Quang Trung phát hiện người đàn ông 30 tuổi, ôm cổ bị thương, chảy nhiều máu, hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, kêu cứu. Các nhân viên lập tức báo cho công an địa phương có mặt hỗ trợ.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, nghi phạm trong vụ việc là bà N., cũng bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, N. khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, tối 14.8, N. và anh T. thuê phòng tại khách sạn trên đường Quang Trung để lưu trú qua đêm.

Trong quá trình ở đây, N. và anh T. đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến ghen tuông. Đến sáng 15.8, khi chuẩn bị trả phòng, N. bất ngờ dùng dao rọc giấy mang theo cắt vào cổ bạn trai.

Bị thương, anh T. vùng dậy, lấy chăn quấn vào cổ để cầm máu, bỏ chạy kêu cứu.

Cơ quan chức năng phường Thông Tây Hội xác nhận vụ việc và cho hay, hiện tình hình sức khỏe nạn nhân ổn định, tỉnh táo. Vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân, không phải vụ án mạng.

Hiện vụ bạn gái cắt cổ người yêu trong khách sạn đang được Công an TP.HCM và Công an phường Thông Tây Hội củng cố hồ sơ xử lý.