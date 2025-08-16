Ngày 16.8, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử lý một người đàn ông để bò chạy lạc vào đường hầm sông Sài Gòn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

CSGT TP.HCM xử phạt chủ để bò chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, lúc 13 giờ 30 ngày 15.8, qua hệ thống camera giám sát, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phát hiện tại giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) có một đàn bò không người trông coi. Lực lượng cứu hộ được điều đến ngăn chặn và phối hợp Công an phường An Khánh hỗ trợ xử lý.

Khoảng 10 phút sau, trong lúc đàn bò di chuyển qua giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, bất ngờ có một con tách đàn chạy thẳng vào hầm sông Sài Gòn theo hướng từ phường An Khánh qua phường Bến Thành (quận 1 cũ).

Ngay lập tức, Đội CSGT Bến Thành cùng lực lượng bảo vệ hầm triển khai điều tiết giao thông, đưa con bò ra ngoài, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Qua xác minh, chủ đàn bò được xác định là ông V.Đ.T (59 tuổi, ở phường Dĩ An, Bình Dương cũ). Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận do sơ suất khi đi ăn cơm trưa đã để lạc mất một con bò trắng nặng khoảng 100 kg, con vật này sau đó chạy vào hầm sông Sài Gòn.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt ông T. về hành vi để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông. Với hành vi này, người chủ bị phạt khoảng 200.000 đồng.

Đồng thời, ông T. được yêu cầu cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn giao thông khi chăn dắt vật nuôi.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi chăn dắt vật nuôi phải theo dõi cẩn thận, tránh để vật nuôi chạy ra đường gây nguy hiểm cho người đi đường.

Bò chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 15.8, một con bò nặng khoảng 100 kg chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn khiến lực lượng chức năng phải triển khai phương án khẩn cấp để khống chế và đưa con vật ra ngoài an toàn.

Vụ việc gây chú ý vì hầm sông Sài Gòn vốn là tuyến giao thông huyết mạch, có mật độ xe cộ đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu không được xử lý kịp thời.