Thời sự

Bò nặng khoảng 100 kg chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
15/08/2025 16:43 GMT+7

Một con bò nặng khoảng 100 kg bất ngờ lao vào hầm sông Sài Gòn (TP.HCM) khiến giao thông ảnh hưởng.


Chiều 15.8, người đi đường tại hầm sông Sài Gòn (hướng từ TP.Thủ Đức cũ vào trung tâm TP.HCM) được phen hú vía khi thấy một con bò nặng khoảng 100 kg lao vun vút vào bên trong hầm, gây náo loạn giao thông.

- Ảnh 1.

Bò nặng khoảng 100 kg chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn

ẢNH: CTV

Khoảng 14 giờ, nhiều tài xế ô tô, xe máy buộc phải giảm tốc, nhường đường cho con bò chạy giữa làn. Khi đến gần giữa hầm, lực lượng quản lý đã kịp thời chặn đầu, khống chế và đưa con vật ra ngoài an toàn.

Hình ảnh tại đường hầm cho thấy, nhiều nhân viên mặc áo phản quang cùng xe máy chuyên dụng của CSGT đã phối hợp để khống chế con bò, trong khi các phương tiện dừng chờ.

Trước đó, từ phía cửa hầm ở TP.Thủ Đức cũ, nhân viên quản lý đã phát hiện đàn bò khoảng chục con không người trông coi, đứng gần lối vào. Khi tìm cách lùa đàn bò đi chỗ khác, một con bất ngờ tách đàn, bỏ chạy theo hướng vào hầm. Sau khi bị cơ quan chức năng khống chế, con bò được bàn giao lại cho chủ.

Theo đại diện Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, khu vực quanh cửa hầm có nhiều bãi đất trống, người dân thường chăn thả bò nhưng không giám sát chặt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đơn vị đã ghi nhận vụ việc để chính quyền địa phương xử phạt chủ đàn bò, đồng thời nhắc lại quy định cấm gia súc vào công trình hầm.

Theo quy định, hành vi thả rông vật nuôi trong thành phố, nơi công cộng sẽ bị phạt cảnh báo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng - 500.000 đồng.

- Ảnh 2.

Bò nặng khoảng 100 kg chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn

ẢNH: CTV

Hầm sông Sài Gòn là hầm vượt qua sông Sài Gòn, nối khu vực thành phố Thủ Đức cũ với trung tâm TP.HCM. Đây là hạng mục quan trọng của dự án đường Mai Chí Thọ - Võ Văn Kiệt. Công trình dài gần 1,5 km, rộng 33 m, cao 9 m với 6 làn xe.

Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ, TP.HCM) đang xác minh vụ nam thanh niên bị tố sàm sỡ trên tàu metro.

hầm sông Sài Gòn TP.HCM giao thông con bò
