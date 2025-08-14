Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Công an làm rõ vụ nam thanh niên bị tố sàm sỡ trên tàu metro

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
14/08/2025 21:00 GMT+7

Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ, TP.HCM) đang xác minh vụ nam thanh niên bị tố sàm sỡ trên tàu metro.

Tối 14.8, Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ, TP.HCM) đang làm việc với những người liên quan để làm rõ tố cáo của cô gái về việc một nam thanh niên có hành vi sàm sỡ trên tuyến tàu metro (tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên).

TP.HCM: Công an làm rõ vụ nam thanh niên bị tố sàm sỡ trên tàu metro- Ảnh 1.
TP.HCM: Công an làm rõ vụ nam thanh niên bị tố sàm sỡ trên tàu metro- Ảnh 2.

Công an làm rõ vụ nam thanh niên bị tố sàm sỡ trên tàu metro

ẢNH: CTV

Người bị tố là L.P.V.C (35 tuổi). Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, khi chị P. đang ngồi trên tàu metro thì C. đến ngồi cạnh. C. mang ba lô đeo trước ngực, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang kín mặt.

Trong lúc ngồi, C. được cho là đã luồn tay dưới ba lô để tiếp xúc, sờ vào đùi và bên trong người chị P. Mặc dù nạn nhân phản ứng bằng lời nói, nhưng C. vẫn tiếp tục, buộc chị P. phải phản kháng quyết liệt. Khi tàu dừng ở ga, C. bỏ chạy, trốn vào nhà vệ sinh nam.

Chị P. đuổi theo và nhờ bảo vệ metro hỗ trợ. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát cơ động cùng Công an phường Bến Thành có mặt, đưa C., nạn nhân và một số nhân chứng về trụ sở lấy lời khai.

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ trong ba lô của C. một số thẻ, giấy tờ sinh viên nghi là giả mạo.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội chiều cùng ngày, một cô gái đăng tải thông tin cho biết trước đây cũng từng bị C. sàm sỡ khi đi metro. Khi chứng kiến sự việc, người này đã quay và chụp lại hình ảnh C. để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Hiện công an đang lấy lời khai các bên liên quan, đồng thời trích xuất camera để làm rõ hành vi của C.

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp 9 người vụ khiêng 'quan tài' trước chợ Bến Thành

Bắt khẩn cấp 9 người vụ khiêng 'quan tài' trước chợ Bến Thành

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 9 người liên quan clip khiêng 'quan tài' trước chợ Bến Thành (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Sàm sỡ TP.HCM tàu metro công an Công an phường Bến Thành metro Tố cáo cô gái Nạn Nhân
Bình luận (0)

