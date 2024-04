TP.HCM: Nhiều bé gái nghi bị người nước ngoài sàm sỡ trong siêu thị ở Gò Vấp

Ngày 14.4, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên xác nhận, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nhiều bé gái nghi bị người nước ngoài sàm sỡ.

Theo nguồn tin, tối 13.4, chị C. đưa con gái (học lớp 4) đến siêu thị E. trên đường Phan Văn Trị (P.5, Q.Gò Vấp) để vui chơi. Chị C. ở tầng G nói chuyện với bạn, còn con gái thì đi tham quan siêu thị, vui chơi.

Trong lúc chị C. đang ngồi nói chuyện với bạn ở tầng G thì con gái từ tầng 1 chạy xuống, nét mặt sợ hãi, kéo tay mẹ bảo dẫn đi vệ sinh. Chị C. thấy lạ vì thường ngày con gái vẫn tự đi vệ sinh, nhưng hôm nay lại đòi mẹ hỗ trợ.

Thấy chị C. chưa hiểu ý, con gái liền mượn điện thoại của mẹ, viết nội dung báo bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ trong cửa hàng trên tầng 1 của siêu thị, đưa cho mẹ xem.

Phát hiện vụ việc, chị C. tá hỏa kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, đồng thời cùng con gái chạy lên tầng 1 nhận diện người đàn ông nước ngoài. Thấy mẹ con chị C., người đàn ông bỏ chạy khỏi siêu thị.

Ngay sau đó, chị C. đưa con gái đến Công an P.5 (Q.Gò Vấp) để trình báo toàn bộ vụ việc. Công an P.5 phối hợp các đơn vị Công an Q.Gò Vấp vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Người đàn ông nhanh chóng bị bắt giữ.

Cũng theo nguồn tin, qua trích xuất camera an ninh tại siêu thị, bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện trong 1 giờ đồng hồ có ít nhất 3 bé gái bị người đàn ông nói trên tiếp cận, nghi sàm sỡ, sờ soạng cơ thể.

Tuy nhiên, đến hiện tại công an chỉ mới tiếp nhận 1 đơn tố giác. Hiện vụ nhiều bé gái nghi bị người nước ngoài sàm sỡ trong siêu thị trên địa bàn Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang được khẩn trương làm rõ.