Vụ cấm mang xe đạp điện lên tàu metro: Do nhân viên Hanoi Metro tự thông báo?

Ngày 12.8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro - đơn vị vận hành) phát đi thông tin khuyến cáo về việc hạn chế mang xe đạp có gắn pin lên 2 tuyến tàu metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Hành khách mang theo xe đạp gấp để phục vụ di chuyển sau khi rời nhà ga ở tuyến metro Cát Linh - Hà Đông ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo Hanoi Metro, với mục tiêu cung cấp cho nhân dân thủ đô và khách du lịch một dịch vụ vận tải đường sắt đô thị an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường, công ty liên tục nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện những giải pháp quản lý và công nghệ khác nhau, trong đó có nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia, đô thị trên thế giới về phục vụ hành khách mang theo xe đạp đa dụng (xe đạp gấp) có gắn pin Lithium lên tàu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết trên các tuyến đường sắt đô thị trên thế giới đều cấm mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu hoặc nếu cho mang lên thì có quy định rất cụ thể về công suất pin hoặc phải tháo pin ra trước khi mang lên tàu.

Cho đến ngày 12.8, Hanoi Metro chưa ban hành bất kỳ quy định nào liên quan đến việc cấm hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu trên các tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và chỉ đạo, một số cán bộ, nhân viên của Hanoi Metro chưa quán triệt đầy đủ, đã thông báo về việc không phục vụ hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu metro vào sáng 12.8.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Hanoi Metro đã yêu cầu tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp (bao gồm cả xe đạp gấp có gắn pin Lithium) lên tàu.

"Tuy nhiên, với kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, công ty đề nghị và khuyến khích hành khách tăng cường sử dụng xe buýt, xe đạp công cộng.

Khi có nhu cầu sử dụng xe đạp gấp mang lên tàu để đi lại thì hạn chế sử dụng loại xe đạp gấp có gắn pin Lithium để mang lên tàu, đặc biệt là trong giờ cao điểm có lưu lượng hành khách lớn để phòng tránh và giảm thiểu rủi ro về an toàn cháy nổ trên phương tiện công cộng", đại diện Hanoi Metro cho biết.

Như đã đưa tin, sáng 12.8, hệ thống loa tại nhà ga Cát Linh thuộc tuyến tàu metro Cát Linh - Hà Đông phát đi thông tin cho biết, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, Hanoi Metro cấm hành khách mang xe đạp điện lên tàu. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý.

Khi phóng viên Thanh Niên hỏi về quy định này, một nhân viên tại quầy bán vé cho biết, quy định nêu trên được triển khai từ hôm nay 12.8.

Tuy nhiên, các hành khách do chưa nắm được thông tin nên vẫn "linh hoạt" cho tiếp tục mang theo xe đạp điện lên tàu. Từ ngày mai 13.8, Hanoi Metro sẽ cấm triệt để hành vi này.