Thời sự

TP.HCM: Xe máy chạy ngược chiều gây tai nạn trên cầu, 2 người đi cấp cứu

Trần Duy Khánh
16/08/2025 06:13 GMT+7

Người đàn ông điều khiển xe máy chạy ngược chiều, gây tai nạn trên cầu vượt Ngã Tư Ga (TP.HCM) làm 2 người đi cấp cứu và 1 người khác bị xây xát nhẹ.

Ngày 16.8, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường An Phú Đông làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cầu vượt Ngã Tư Ga (quận 12 cũ).

Xe máy chạy ngược chiều gây tai nạn trên cầu, 2 người đi cấp cứu

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn làm 2 người bị thương phải đi cấp cứu và 1 người khác bị xây xát nhẹ. 2 phương tiện là xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng và 1 xe máy khác bị trầy xước.

Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do 1 xe máy chạy ngược chiều qua cầu vượt, tông vào xe máy công nghệ.

Theo đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua cầu vượt Ngã Tư Ga (nối giao thông quận Gò Vấp cũ với quận 12 cũ, TP.HCM) thì gặp 1 người đàn ông chạy xe máy ngược chiều. Phương tiện này sau đó tông trực diện 1 xe máy do tài xế công nghệ cầm lái.

Cú tông mạnh làm 2 phương tiện bể nát, 2 người bị thương. Cùng lúc này, xe máy khác do người đàn ông điều khiển, bị giật mình, ngã xuống đường nhưng chỉ bị xây xát nhẹ. 3 phương tiện nằm chắn giữa đường.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, xe máy chạy ngược chiều qua cầu với tốc độ khá nhanh, may mắn các xe ô tô kịp thời phát hiện, nhường đường. Tuy nhiên, sau đó xe máy này gây tai nạn với xe máy khác.

Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn từ tài xế gây tai nạn. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

