Thời sự

TP.HCM: Đang đi tuần tra phát hiện thi thể người trôi sông Nhà Bè

Trần Duy Khánh
20/08/2025 06:32 GMT+7

Nam nhân viên bảo vệ thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đang làm việc tuần tra thì phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Nhà Bè, TP.HCM.

Ngày 20.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ thi thể người được phát hiện trên sông Nhà Bè, đoạn khu vực cầu tàu 2B thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, xã Nhà Bè (huyện Nhà Bè cũ), TP.HCM.

TP.HCM: Đang đi tuần tra phát hiện thi thể người trôi sông Nhà Bè- Ảnh 1.

Vị trí phát hiện thi thể nam giới

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 18.8, anh N.V.T (23 tuổi, quê Hưng Yên, nhân viên bảo vệ trực tại cầu tàu 2B) phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông, dạt vào chân cầu tàu trong tư thế úp mặt xuống nước. Anh T. đã buộc dây cố định nạn nhân vào chân cầu và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an xã Nhà Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể vào bờ kiểm tra và tiến hành giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đặc điểm nạn nhân là nam giới, khoảng 30 - 40 tuổi, cao 1,72 m, dáng người trung bình. Trang phục gồm áo khoác jean xanh, áo thun tay dài màu đen, quần jean đen, giày thể thao đen, trên tay trái đeo chuỗi hạt màu đen. Nạn nhân có tóc ngắn, đen, thẳng, răng hàm trên dưới còn nguyên vẹn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân hoặc biết thông tin liên quan, liên hệ điều tra viên Hoàng Thái Sơn (Phòng PC01- Đội 3, địa chỉ 335 Nguyễn Bình, ấp 4 - 3, xã Nhà Bè, TP.HCM, số điện thoại: 0963.230.988) để phối hợp xác minh, truy tìm tung tích.

Tin liên quan

Vụ 2 thi thể nam giới dưới sông Sài Gòn: Tìm thấy thi thể cô gái

Liên quan vụ 'Tìm cô gái nhảy cầu, phát hiện 2 thi thể nam giới dưới sông Sài Gòn', cơ quan chức năng phường Lái Thiêu (TP.HCM) đã tìm thấy và làm thủ tục bàn giao thi thể cô gái cho gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Công An TP.HCM TP.HCM sông
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

