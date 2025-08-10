Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Khởi tố 2 người liên quan vụ thi thể cô gái trong vali

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/08/2025 10:38 GMT+7

Công an TP.HCM khởi tố 2 người liên quan vụ án mạng thi thể cô gái trong vali ở phường Trung Mỹ Tây.

Ngày 10.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Võ Bá Thành (32 tuổi) về tội giết người. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố La Ngân Túc để làm rõ vai trò đồng phạm.

TP.HCM: Khởi tố 2 người liên quan vụ thi thể cô gái trong vali- Ảnh 1.

Khởi tố 2 người liên quan vụ thi thể cô gái trong vali

ẢNH: CTV

Theo điều tra, chị N.T.N.H (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Thành bị câm điếc bẩm sinh, có quan hệ tình cảm với nhau.

Trưa 22.7, chị H. đến chơi tại nhà Thành trong hẻm cụt đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ). Tại đây, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Thành dùng dao tấn công làm chị H. tử vong.

Thi thể nạn nhân được Thành để trong nhà 2 ngày trước khi cho vào một chiếc vali, vứt ra giữa hẻm cách nhà Thành 20 mét, ngày 25.7.

Sau đó, Thành bỏ trốn đến Đồng Nai và bị các trinh sát bắt giữ. Từ lời khai của Thành, Công an TP.HCM bắt thêm La Ngân Túc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.7, người dân phát hiện chiếc vali bốc mùi trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cơ quan chức năng có mặt kiểm tra, xác định bên trong chiếc vali là thi thể cô gái trẻ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm là Võ Bá Thành, người khu vực.

Người dân khu vực cho hay, vài năm trước, nghi phạm sống cùng gia đình tại căn nhà nói trên. Nhưng sau đó cả gia đình đã qua nước ngoài định cư theo diện bảo lãnh, còn Thành bị rớt phỏng vấn nên ở lại sống một mình tại TP.HCM. Thành bị câm điếc bẩm sinh và ít chia sẻ về cuộc sống đời tư.

Tin liên quan

TP.HCM: Phát hiện thi thể nữ trong vali bốc mùi

TP.HCM: Phát hiện thi thể nữ trong vali bốc mùi

Người dân trong hẻm ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) phát hiện chiếc vali bốc mùi, mở ra kiểm tra, bên trong là thi thể nữ giới.

Khám phá thêm chủ đề

khởi tố Công An TP.HCM Thi thể Vali Giết người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận