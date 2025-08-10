TP.HCM: Khởi tố 2 người liên quan vụ thi thể cô gái trong vali

Ngày 10.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Võ Bá Thành (32 tuổi) về tội giết người. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố La Ngân Túc để làm rõ vai trò đồng phạm.

Khởi tố 2 người liên quan vụ thi thể cô gái trong vali ẢNH: CTV

Theo điều tra, chị N.T.N.H (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Thành bị câm điếc bẩm sinh, có quan hệ tình cảm với nhau.

Trưa 22.7, chị H. đến chơi tại nhà Thành trong hẻm cụt đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ). Tại đây, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Thành dùng dao tấn công làm chị H. tử vong.

Thi thể nạn nhân được Thành để trong nhà 2 ngày trước khi cho vào một chiếc vali, vứt ra giữa hẻm cách nhà Thành 20 mét, ngày 25.7.

Sau đó, Thành bỏ trốn đến Đồng Nai và bị các trinh sát bắt giữ. Từ lời khai của Thành, Công an TP.HCM bắt thêm La Ngân Túc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.7, người dân phát hiện chiếc vali bốc mùi trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cơ quan chức năng có mặt kiểm tra, xác định bên trong chiếc vali là thi thể cô gái trẻ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm là Võ Bá Thành, người khu vực.

Người dân khu vực cho hay, vài năm trước, nghi phạm sống cùng gia đình tại căn nhà nói trên. Nhưng sau đó cả gia đình đã qua nước ngoài định cư theo diện bảo lãnh, còn Thành bị rớt phỏng vấn nên ở lại sống một mình tại TP.HCM. Thành bị câm điếc bẩm sinh và ít chia sẻ về cuộc sống đời tư.