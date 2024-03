Nghe chị dâu kể chuyện bị đòi nợ, đem súng quân dụng đi giết người

Theo cáo trạng, ngày 6.7.2023, sau khi nhậu về, anh Trần Hoàng Minh (ngụ TX.Bình Minh) chạy xe đến nhà Bùi Phước Duy (anh ruột của Tư, ngụ cùng địa phương) đòi nợ nhưng không gặp nên cả 2 cự cãi qua điện thoại và hẹn gặp để đánh nhau. Lúc đi, anh Minh mang theo 1 bình xịt hơi cay và 1 con dao.

2 bị cáo Bùi Thanh Tư (trái) và Phạm Vĩ An tại tòa NAM LONG

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đi tìm chồng, vợ Duy gặp Tư và kể lại sự việc cho Tư nghe. Tư tức giận, vào nhà lấy 1 khẩu súng quân dụng và 1 viên đạn rồi kêu An chở tìm Minh để nói chuyện. Lúc này, An cũng thủ 1 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm không có đạn.



Cả 2 đi đến đoạn thuộc khóm 5, P.Thành Phước, TX.Bình Minh thì gặp Minh đang cầm bình xịt hơi cay và dao nên Tư và An cầm súng đi về hướng Minh. Phát hiện cả 2 bị cáo đều có cầm súng, Minh bỏ chạy vào nhà dân gần đó trốn.

Lúc này, hai bên cự cãi, anh Minh cầm bình xịt hơi cay xịt về phía Tư. Tư dùng súng bắn vào người Minh 1 phát rồi bỏ ra về. Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ.

Biết không thể trốn thoát, 20 giờ ngày 6.7.2023, Tư và An đến Công an TX.Bình Minh đầu thú, đồng thời giao nộp 2 khẩu súng trên.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm ngày 25.3 NAM LONG

Kết quả giám định, súng của Tư là vũ khí quân dụng, súng của An là đồ chơi nguy hiểm. Kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Trần Hoàng Minh là 5%.

Tại tòa, cũng như trong quá trình điều tra, 2 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Tư 13 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt Tư phải chịu là 15 năm tù; bị cáo Phạm Vĩ An 12 năm tù về tội giết người.



Theo hồ sơ công an, Tư từng bị TAND TX.Bình Minh xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, chấp hành xong án phạt vào ngày 11.7.2020 và bị xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa nộp phạt; An từng bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử phạt 9 năm tù về tội giết người vào ngày 29.4.2014 và chấp hành xong án phạt vào ngày 24.4.2019 (do bị cáo chưa đủ 18 tuổi).