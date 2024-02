Đồng Tháp: Đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây mua bán súng quân dụng

Ngày 19.2, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa chuyển kết luận điều tra cho Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây mua bán, tàng trữ, chế tạo súng quân dụng trái phép.



Các bị can gồm: Lê Tuấn Anh (44 tuổi, ngụ P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội), Trương Minh Phú (31 tuổi), Đoàn Văn Hiếu (46 tuổi, cùng ngụ H.Tháp Mười, Đồng Tháp), Đỗ Hữu Phước (33 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Tuấn Cảnh (cùng 28 tuổi) và Bùi Hoàng Hên (31 tuổi, cùng ngụ H.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Các bị can Trương Minh Phú, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Tuấn Cảnh (từ trái sang) CACC

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện Trương Minh Phú có hành vi tàng trữ trái phép 2 khẩu súng quân dụng nên lập biên bản thu giữ.

Qua điều tra xác định, vào tháng 4.2023, thông qua mạng xã hội, Lê Tuấn Anh (chủ cửa hàng bán đồ chơi nguy hiểm và linh kiện độ chế súng tại Hà Nội) quen biết và có bán cho Phú nhiều súng và linh kiện súng ZP5 bằng kim loại để chế tạo súng.

Sau đó, Phú lắp ráp, chế tạo thành 6 khẩu súng ngắn hoàn chỉnh và bán các khẩu súng này cho Trung, Hiếu, Phước, Cảnh, Hên với giá từ 3,5 - 5 triệu đồng mỗi khẩu.

Các bị can Bùi Hoàng Hên, Nguyễn Thành Trung, Đoàn Văn Hiếu và Đỗ Hữu Phước (từ trái qua) CACC

Ngoài ra, Tuấn Anh còn bán nhiều súng, linh kiện súng ZP5 bằng kim loại cho 4 người khác ở Đồng Nai; tiếp đó những người này chế tạo thành 7 khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng để bán lại cho nhiều người.