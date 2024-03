Giết người vì không cho bắt ốc dưới kênh, lãnh án 15 năm tù

Ngày 5.3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lâm Văn Điền (51 tuổi, ngụ xã Trung Thành, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) về tội giết người.

Bị cáo Lâm Văn Điền tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 11.9.2023, bị cáo Điền đi mò ốc dưới kênh trước nhà ông V.V.U (ngụ ấp 3, xã Trung Nghĩa, H.Vũng Liêm). Khi Điền đang mò ốc thì ông U. về và hai người xảy ra lời qua tiếng lại.

Tức giận, Điền quay ra xe lấy một sợi dây xích khóa xe định đánh ông U. thì được hàng xóm can ngăn.

Đến khoảng 9 giờ ngày hôm sau (12.9.2023), Điền nhớ lại trước đó ông U. đã xúc phạm mẹ mình nên đã điều khiển xe máy đến nhà ông U. nói chuyện. Trên đường đi Điền ghé chợ mua một con dao với ý định để phòng thân.

Khi đến nhà ông U. hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau, lúc này Điền lấy dao vừa mua đâm một nhát vào vùng ngực ông U., thấy máu ra nhiều nên bị cáo Điền quay xe ra về và vứt con dao xuống mương trước nhà ông U.

Do vết thương quá nặng, ông U. đã tử vong. Kết luận nguyên nhân nạn nhân tử vong là do sốc mất máu cấp. Riêng bị cáo Điền biết không thể trốn thoát nên đến khoảng 12 giờ cùng ngày (12.9.2023), Điền đã đến Công an H.Vũng Liêm đầu thú.

Theo giám định, tại thời điểm gây án và hiện tại, bị cáo Lâm Văn Điền hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Căn cứ vào nội dung và lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Điền 15 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại số tiền trên 222 triệu đồng.