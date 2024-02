Khởi tố 6 bị can về tội giết người trong vụ đánh nhau tại quán trà sữa

Ngày 29.2, Cơ quan CSĐT Công tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố 6 bị can để điều tra về tội giết người, gồm: Nguyễn Văn Luân (18 tuổi), Võ Văn Lũy (20 tuổi), Võ Văn Tỷ (24 tuổi), Võ Hoàng Gia Phú (17 tuổi), Phạm Xuân Tiến Phát (16 tuổi) và Nguyễn Lê Hữu Tình (16 tuổi, cùng ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang). Đây là những bị can trong vụ 2 nhóm thanh niên mang hung khí đánh nhau tại quán trà sữa khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố 6 bị can để điều tra về tội giết người (Nguyễn Văn Luân, thứ 3 từ phải qua) VỊ THANH

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 18 giờ ngày 25.2, 6 thanh niên này đến uống nước tại một quán trà sữa ở ấp Hòa Long B (TT.Kinh Cùng, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang). Tại đây, nhóm này gặp một thanh niên vốn có mâu thuẫn với Luân từ trước cũng đang ngồi uống nước cùng bạn.

Sau đó, nhóm của Luân bất ngờ lao vào tấn công người thanh niên có mâu thuẫn với Luân và nhóm bạn ngồi chung. Trong đó, Luân và Lũy có sử dụng dao nhọn. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương. Gây án xong, nhóm của Luân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Công H.Phụng Hiệp bắt được các nghi phạm ngay trong đêm. Qua đấu tranh, cơ quan công an cũng thu được con dao liên quan đến vụ án mà các nghi can vứt xuống kênh xáng Nàng Mau vào ngày 26.2. Hiện vụ án giết người tại quán trà sữa trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ.