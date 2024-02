Đánh nhau trong quán trà sữa, 1 người bị đâm tử vong tại chỗ

Tin từ Công an tỉnh Hậu Giang ngày 26.2 cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn khiến 1 người bị đâm tử vong tại chỗ, 5 người bị thương.

Nguyễn Văn Luân, Trần Trung Nhân bị lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ vào đêm 25.2 CACC

Thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Luân và Trần Trung Nhân (cùng 18 tuổi, cùng ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn gặp nhau giải quyết.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 25.2, nhóm của Luân (7 người) và nhóm của Nhân (17 người) gặp nhau tại một quán trà sữa trên địa bàn TT.Kinh Cùng, H.Phụng Hiệp. Hai nhóm xảy ra đánh nhau có sử dụng hung khí. Hậu quả, L.H.Đ (17 tuổi, trong nhóm của Nhân) bị đâm tử vong tại chỗ và 5 người bị thương. Gây án xong, cả 2 nhóm trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp Công an H.Phụng Hiệp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương xác minh, điều tra.

Trong đêm 25.2, lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ Luân, Nhân và những người của 2 nhóm trên. Ngoài ra, công an còn bắt giữ 1 người khác có hành vi giúp sức cất giấu hung khí.

Vụ 2 nhóm thanh niên đánh nhau khiến 1 người bị đâm tử vong đang được Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ.