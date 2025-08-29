Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đặc xá gần 14.000 người dịp 80 năm Quốc khánh 2.9

Lê Hiệp
29/08/2025 15:13 GMT+7

Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho gần 14.000 người trong đợt đặc xá thứ 2 năm 2025, nhân 80 năm Quốc khánh 2.9.

Chiều 29.8, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.  

Đặc xá cho gần 14.000 người dịp 80 năm Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Các cán bộ trại giam trao quyết định đặc xá cho phạm nhân đợt 1 năm 2025

ẢNH: TTXVN

Theo đó, tại Quyết định số 1693, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Những người này đều đủ điều kiện được hưởng đặc xá theo quy định.

Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước có hiệu lực từ 1.9. Quyết định cũng nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch và các thành viên hội đồng tư vấn đặc xá, chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Với gần 14.000 người, đợt đặc xá lần 2 năm 2025 có số người nhiều nhất từ trước tới nay.

Trước đó, dịp 30.4, nhân 50 năm thống nhất đất nước, Chủ tịch nước cũng đã quyết định đặc xá đợt 1 năm 2025 cho 8.055 người. Như vậy, tính cả 2 đợt, trong năm 2025, Chủ tịch nước đã đặc xá cho 21.976 người.

So với các đợt đặc xá trước đây, điều kiện xét đặc xá năm 2025 đối với phạm nhân được mở rộng hơn so với trước đây.

Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã tiến hành 10 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt trở về với cộng đồng, xã hội. Trung tướng Tuyến khẳng định, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp.

Năm 2024, Chủ tịch nước đã đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Hầu hết người được đặc xá trở về đã nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện, nhiều người trong số họ đã trở thành doanh nhân thành đạt hoặc tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp.

Trong đợt đặc xá năm 2024, tính đến nay chỉ có 5 trong tổng số 3.765 người được đặc xá tái phạm tội, chiếm tỷ lệ 0,13%. Trong số hơn 8.000 người được đặc xá dịp 30.4.2025 (đợt 1), tới nay cũng chỉ có 4 người tái phạm tội, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Tính tới 31.1 năm nay, tổng số phạm nhân đang chấp hành án trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam là 197.158 người. Sau khi có các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Hội đồng Đặc xá T.Ư đã giao các trại giam rà soát đối tượng đủ điều kiện để đề nghị Chủ tịch nước quyết định đặc xá.

Đặc xá 2.9 sẽ có số lượng người lớn nhất từ trước đến nay

Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đặc xá 2.9 sẽ có số lượng người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay.

