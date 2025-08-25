Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đặc xá 2.9 sẽ có số lượng người lớn nhất từ trước đến nay

Mai Hà
Mai Hà
25/08/2025 18:43 GMT+7

Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đặc xá 2.9 sẽ có số lượng người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay.

Chiều 25.8, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 đợt 2.

Đặc xá 2.9 sẽ có số lượng người lớn nhất từ trước đến nay- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp về đặc xá

ẢNH: VGP

Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9, Hội đồng tư vấn đặc xá đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. 

Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và nhân dân.

Từ 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã 11 lần ký quyết định đặc xá cho trên 104.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động học tập tốt trở về với gia đình, cộng đồng, làm công dân có ích cho xã hội. 

Hầu hết người được đặc xá trở về đã nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện, nhiều người trong số họ đã trở thành doanh nhân thành đạt hoặc tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp.

Đặc xá năm 2024, tính đến nay mới có 5 trong tổng số 3.765 người được đặc xá tái phạm tội, chiếm tỷ lệ 0,13%; đặc xá dịp 30.4.2025 (đợt 1) với số lượng lớn (hơn 8.055 người), tính đến nay mới có 4 người tái phạm tội, chiếm tỷ lệ 0,05%).

Kết quả trong các đợt đặc xá trước đây đã được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao, điều đó tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và pháp luật trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, năm nay chúng ta có 2 đợt đặc xá vào 30.4 và 2.9.

Đợt đặc xá lần 1 đã được triển khai thực hiện rất tốt, tạo ra được khí thế trong cả nước. Từ khi có Quyết định của Chủ tịch nước về đợt đặc xá lần thứ 2, các cơ quan chức năng đã rất tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra, tiến hành rà soát từng trường hợp cụ thể.

Phó thủ tướng lưu ý, đặc xá phải tạo ra được khí thế, khẳng định và thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, rất nhân văn nhưng cũng phải rất chính xác.

Sau cuộc họp ngày hôm nay, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định. 

Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đây sẽ là đợt đặc xá có số lượng người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay.

