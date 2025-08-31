Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Truy tìm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 100 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
31/08/2025 16:48 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng truy tìm Bùi Thái Cảm (trú xã Hà Nha) liên quan đường dây cá độ bóng đá 100 tỉ đồng.

Ngày 31.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định truy tìm Bùi Thái Cảm (35 tuổi, trú xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc (cá độ bóng đá), xảy ra từ tháng 5 - 7.2024 do Trần Quang Minh (47 tuổi, trú P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.

- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thái Cảm để phục vụ công tác điều tra

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 30.6.2024, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp nhiều đơn vị triển khai 6 tổ công tác, đồng loạt triệu tập Minh cùng 11 nghi phạm trong đường dây đánh bạc để đấu tranh. Qua điều tra, công an xác định Minh đã mua 2 tài khoản siêu tổng trên Telegram, phân cấp cho đàn em điều hành, tạo mạng lưới đại lý thành viên để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Chỉ trong hơn một tháng, số tiền giao dịch trong đường dây này đã lên tới khoảng 100 tỉ đồng.

- Ảnh 2.

Trần Minh Quang (ngoài cùng bên trái) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá lên đến 100 tỉ đồng cùng các bị can liên quan

ẢNH: Đ.X

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ 150 triệu đồng, nhiều thiết bị điện tử, 3 ô tô cùng các tài khoản ngân hàng liên quan. Hồ sơ, chứng cứ được chuyển sang Viện KSND cùng cấp để truy tố các bị can.

- Ảnh 3.

Tang vật thu giữ trong vụ án

ẢNH: Đ.X

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Thái Cảm có nhận một trang mạng cá độ từ Nguyễn Văn Thành Vĩ, với 1.000 điểm (mỗi điểm quy đổi 12.000 đồng). Tuy nhiên, dù đã nhiều lần bị triệu tập, Cảm không chấp hành và hiện vắng mặt tại địa phương, không rõ đi đâu.

Để không bỏ lọt tội phạm, Công an TP.Đà Nẵng đã phát thông báo truy tìm. Khi phát hiện Cảm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ ngay với điều tra viên Nguyễn Lương Vương (điện thoại: 0935.356.589) hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

Tin liên quan

Táo tợn kề dao cướp tài sản của cô gái giữa phố Đà Nẵng

Táo tợn kề dao cướp tài sản của cô gái giữa phố Đà Nẵng

Giữa ban ngày, cô gái 21 tuổi bị người lạ kề dao cướp túi xách trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Đà Nẵng). Nghi phạm đã bị công an bắt gọn, thu hồi toàn bộ tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Cá độ bóng đá đánh bạc Truy tìm Tổ chức đánh bạc Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận