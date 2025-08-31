Đà Nẵng: Truy tìm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 100 tỉ đồng

Ngày 31.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định truy tìm Bùi Thái Cảm (35 tuổi, trú xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc (cá độ bóng đá), xảy ra từ tháng 5 - 7.2024 do Trần Quang Minh (47 tuổi, trú P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thái Cảm để phục vụ công tác điều tra ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 30.6.2024, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp nhiều đơn vị triển khai 6 tổ công tác, đồng loạt triệu tập Minh cùng 11 nghi phạm trong đường dây đánh bạc để đấu tranh. Qua điều tra, công an xác định Minh đã mua 2 tài khoản siêu tổng trên Telegram, phân cấp cho đàn em điều hành, tạo mạng lưới đại lý thành viên để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Chỉ trong hơn một tháng, số tiền giao dịch trong đường dây này đã lên tới khoảng 100 tỉ đồng.

Trần Minh Quang (ngoài cùng bên trái) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá lên đến 100 tỉ đồng cùng các bị can liên quan ẢNH: Đ.X

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ 150 triệu đồng, nhiều thiết bị điện tử, 3 ô tô cùng các tài khoản ngân hàng liên quan. Hồ sơ, chứng cứ được chuyển sang Viện KSND cùng cấp để truy tố các bị can.

Tang vật thu giữ trong vụ án ẢNH: Đ.X

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Thái Cảm có nhận một trang mạng cá độ từ Nguyễn Văn Thành Vĩ, với 1.000 điểm (mỗi điểm quy đổi 12.000 đồng). Tuy nhiên, dù đã nhiều lần bị triệu tập, Cảm không chấp hành và hiện vắng mặt tại địa phương, không rõ đi đâu.

Để không bỏ lọt tội phạm, Công an TP.Đà Nẵng đã phát thông báo truy tìm. Khi phát hiện Cảm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ ngay với điều tra viên Nguyễn Lương Vương (điện thoại: 0935.356.589) hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.