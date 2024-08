Đây là năm thứ 21 chương trình "Gương sáng phố phường" được tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương 19 tấm gương điển hình tiên tiến ( gồm 9 tập thể, 10 cá nhân) có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.



Gần 2 thập kỷ giúp người lầm lỡ được tái hòa nhập cộng đồng

Chương trình năm 2024 càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp lực lượng Công an TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng.

Theo ban tổ chức chương trình, những "Gương sáng phố phường" không chỉ là tấm gương của lòng nhân ái và sự tử tế, mà còn là những chân dung nổi bật trong cộng đồng. Họ đã và đang lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống thường ngày, như giúp người gặp nạn, giữ gìn an ninh trật tự, hay đơn giản là sự ân cần, quan tâm đến người xung quanh. Mỗi "Gương sáng phố phường" là một câu chuyện về tình người, về sự sẻ chia và trách nhiệm với xã hội, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Các nhân vật được tuyên dương, tham gia giao lưu tại chương trình đã chia sẻ về công việc cũng như những kinh nghiệm quý báu của mình trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, cùng lực lượng công an bảo vệ cuộc sống bình yên, an vui cho nhân dân.

Bà Trần Xuân Mỹ, nhóm trưởng nhóm Hoa Hướng Thiện (thuộc Hội liên hiệp Phụ nữ quận 11) tâm sự: "Làm việc tốt không dễ như mọi người thấy, tôi và gia đình cũng từng bị phản kháng, tấn công bởi các đối tượng cho rằng việc tôi làm ngăn cản hành vi của họ. Trong nhiều lần hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng, có đôi lần thất bại do không được sự đồng thuận của gia đình, họ gây cản trở. Lúc đó, tôi nghe lòng chùng xuống vì lo cho khách hàng của mình và sự an nguy của gia đình cùng xã hội, đặc biệt đối với người sử dụng ma tuý tổng hợp".

Bà Trần Xuân Mỹ chia sẻ tại chương trình THẢO NHÂN

Một trong những "Gương sáng phố phường" được vinh danh năm nay là Tổ tự quản về an ninh trật tự thuộc Hội cựu Công an nhân dân quận Bình Thạnh. Tổ tự quản gồm những cán bộ, chiến sĩ công an đã về hưu, nhưng vẫn tiếp tục đóng góp sức mình cho sự bình yên của nhân dân, khu phố.

Theo thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là phong trào không của riêng ai mà chính là sự chung tay đóng góp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Do đó, mỗi một người dân bình thường cũng có thể trở thành một "Gương sáng phố phường".

Chương trình "Gương sáng phố phường" được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là dịp để gặp gỡ, giới thiệu và giao lưu những gương sáng điển hình của quần chúng nhân dân và lực lượng Công an TP.HCM.