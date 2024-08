Vinh danh 19 'Gương sáng phố phường' TP.HCM

Các cán bộ công an và tập thể được tuyên dương, gồm: Công an P.Nguyễn Thái Bình (Q.1) đã tham mưu hiệu quả mô hình “Ổ khóa an toàn”; Đội tham mưu Công an Q.Tân Phú tham mưu hiệu quả mô hình “Kết nối Zalo vì quận Tân Phú bình yên”; Tổ tự quản về an ninh trật tự Hội cựu công an nhân dân Q.Bình Thạnh; thiếu tá Lê Quốc Bảo, cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh); “Tổ nhân dân tuần tra” P.Linh Trung, TP.Thủ Đức; “Tổ nhân dân tuần tra” P.5 (Q.3); “Tổ nhân dân tuần tra” Q.4; Ủy ban MTTQ Việt Nam P.3, P.8; bà Trần Xuân Mỹ và nhóm “Hoa Hướng Thiện” thuộc Hội liên hiệp Phụ nữ Q.11.