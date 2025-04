Xem nhanh 20h ngày 25.4: Đi xem diễu binh ngày 30.4, cần lưu ý gì? | Mộ phần đơn giản của Giáo hoàng Francis

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tham gia giao thông dịp lễ 30.4, người dân cần lưu ý gì?

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông an toàn trong dịp nghỉ lễ, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã xây dựng và triển khai các phương án điều tiết, phân luồng, phòng ngừa ùn tắc giao thông.

CSGT TP.HCM bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi ra đường dịp lễ 30.4 - 1.5 phải chấp hành nghiêm các quy định trật tự an toàn giao thông, như: không phóng nhanh, vượt ẩu; tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn; lưu thông đúng phần đường, làn đường; chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu giao thông, vạch kẻ đường; nhường đường khi qua giao lộ và khi đến bến phà; Tuyệt đối tuân thủ quy tắc "không lái xe sau khi đã uống rượu, bia".

Người dân vào trung tâm TP.HCM vui chơi, tham dự các sự kiện… nên chủ động thời gian, lựa chọn điểm gửi xe phù hợp. Người dân không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, hè phố trái quy định của pháp luật, gây cản trở giao thông và thực hiện theo sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng chức năng.

Khi dẫn theo trẻ nhỏ đến khu vực đông người, người lớn cần lưu ý giám sát chặt các cháu để tránh bị lạc; không để các cháu đột ngột chạy nhảy ra đường gây tai nạn.

Tang lễ Giáo hoàng Francis: Mộ phần đơn giản và thánh đường không ngủ

Ngôi mộ của cố Giáo hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả được làm từ đá cẩm thạch vùng Liguria (Ý) – quê hương tổ tiên ngài trước khi di cư sang Argentina. Theo Vatican News hôm 25.4, mộ của Giáo hoàng có thiết kế tối giản, chỉ khắc tên "Franciscus" và hình thánh giá ngài thường đeo.

Mộ nằm gần Bàn thờ Thánh Francis, trong một hốc tường từng là nơi để đặt giá nến. Hồng y Rolandas Makrickas tiết lộ Giáo hoàng Francis mong muốn được an nghỉ trong ngôi mộ bằng đá Liguria – nơi ông cố Vincenzo Sivori của ngài sinh sống trước khi tới Argentina thế kỷ XIX. Phiến đá cẩm thạch được khai thác từ thị trấn Cogorno, quê nhà dòng họ Sivori.

Việc giáo hoàng chọn đá quê hương khiến nhiều người bất ngờ, bởi ngài ít khi nhắc về gốc gác Liguria. Đặc biệt, bà Franca Garbaino, lãnh đạo huyện Slate (vốn là khu vực sản xuất đá của vùng Liguria), cho biết loại đá được chọn không phải thứ "đá quý tộc" mà là loại "đá của người dân" và "mang lại hơi ấm".

