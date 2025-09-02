Dòng người đổ về phố đi bộ chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9

Chiều 2.9, khi thời tiết còn chưa hết oi bức, nhiều người đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để mong có vị trí đẹp tham gia chương trình nghệ thuật và xem pháo hoa vào tối nay.

ẢNH: THÁI PHÚC

Dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm ẢNH: THÁI PHÚC

Ghi nhận vào lúc 15 giờ, có rất nhiều người trẻ đã ngồi xung quanh khu vực sân khấu tổ chức chương trình nghệ thuật tối nay. Các bạn trẻ ngồi chủ yếu ở khu vực ghế đá dọc 2 bên đường Nguyễn Huệ, sát hàng rào và phía trước khu vực sân khấu, mặc dù phía bên trong ban tổ chức vẫn còn đang tổng duyệt chương trình và hoàn tất các khâu.

Mặc dù không gian của phố đi bộ Nguyễn Huệ hoàn toàn không có mái che, thời tiết cũng còn nắng nhưng lượng người càng lúc càng đông, đến khoảng 16 giờ dọc bên đường Nguyễn Huệ người xem đã chật kín. Nhiều bạn trẻ ngồi bệt xuống vỉa hè để mong có được vị trí đẹp xem pháo hoa.

Quạt giấy, dù che nắng, quạt cầm tay mini được các bạn trẻ chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị thức ăn cho cả buổi tối. Các bạn cho hay sẽ hạn chế di chuyển ra khỏi vực này vì sợ mất chỗ đẹp để "quẩy"chương trình này vào tối nay.

ẢNH: THÁI PHÚC

Người trẻ ngồi dọc 2 bên đường của phố đi bộ Nguyễn Huệ từ đầu giờ chiều để đợi xem pháo hoa tối nay ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Hoàng Bách, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết đã có mặt tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ vào lúc 14 giờ. Bách cùng bạn gái đã hẹn nhau đến sớm vừa check-in các công trình xung quanh khu vực, vừa giành chỗ để xem pháo hoa. Bách cho hay nếu đến trễ quá thì sẽ mất chỗ đẹp vì tối nay rất đông người. "Mình chọn ngồi trước ở đây để chờ khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa là chương trình sẽ bắt đầu. Tiếp đến mình sẽ phải chờ đến sau khi bắn pháo hoa chắc cũng 2-3 tiếng đồng hồ nữa mới có thể di chuyển về nhà. Nhưng mình thấy rất xứng đáng vì đây là dịp lễ hội lớn của đất nước", Bách nói.

Còn Nguyễn Thị Ngọc Nhi, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết cũng đã có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ từ trưa. Nhi ngồi ở trước khu vực sân khấu và không quên mang theo rất nhiều đồ ăn, nước uống để dùng đến tối vì sợ di chuyển sẽ mất chỗ. "Mình từng có kinh nghiệm xem countdown nhiều năm rồi, phải đến thật sớm, nắng một xíu cũng không sao cả, chủ yếu là kiếm được chỗ đẹp để tận hưởng chương trình", Nhi chia sẻ.

Bạn trẻ chuẩn bị thức ăn, nước uống để "quẩy" cùng chương trình tối nay ẢNH: THÁI PHÚC

Tranh thủ đến sớm để check-in ẢNH: THÁI PHÚC

Một bãi giữ xe tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã chật kín ngay từ sớm ẢNH: THÁI PHÚC

Đến 18 giờ, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã đông kín người ẢNH: THÁI PHÚC

Đêm nay, ở TP.HCM sẽ có 4 điểm bắn pháo hoa, gồm 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp, diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Cụ thể điểm pháo hoa tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, P.An Khánh, TP.HCM (trước là TP.Thủ Đức), khu Trung tâm thành phố mới đường Lê Lợi, P.Bình Dương (trước là P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), quảng trường trung tâm bãi sau đường Thùy Vân, P.Vũng Tàu (trước là P.Thắng Tam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở công viên Văn hóa Đầm Sen (P.Bình Thới, TP.HCM). Ngoài màn bắn pháo hoa, tối nay tại các địa điểm trên, nhạc hội quy mô lớn cũng sẽ được tổ chức để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.