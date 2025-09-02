Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập

Ghi nhận của chúng tôi tại một số địa điểm ở trung tâm thành phố như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội trường Thống Nhất, Nhà văn hóa Thanh niên, công viên 30.4… có rất đông người dạo chơi, chụp ảnh check-in. Đa số mọi người đều mặc áo dài, áo cờ đỏ sao vàng tạo nên một khung cảnh rất rực rỡ.

Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có rất đông người đến tham quan, chụp ảnh trong sáng 2.9 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Các bạn nhỏ cũng được ba mẹ mặc cho áo cờ đỏ sao vàng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Thời tiết buổi sáng nay khá mát mẻ, có nắng nhẹ thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Đang cùng bạn tạo dáng trong tà áo dài thướt tha tại khu vực trước UBND TP.HCM, Phan Thị Yến Vy (21 tuổi), ngụ tại P.Thông Tây Hội (trước đây là Q.Gò Vấp), hào hứng chia sẻ: “Hầu như ngày lễ nào tụi mình cũng mặc áo dài xuống phố chụp ảnh. Tụi mình muốn hưởng ứng không khí của ngày lễ và hiểu hơn về lịch sử của dân tộc”.

Yến Vy (phải) và em gái xuống phố hoà vào không khí của ngày Tết độc lập ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Yến Vy cho biết những ngày này đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi nên cảm thấy vô cùng tự hào. “Được sinh ra và lớn lên trong thời bình là điều vô cùng may mắn. Những ngày này mình cảm thấy rõ hơn giá trị và vẻ đẹp của hoà bình”, Yến Vy nói.

Nhiều bạn trẻ đi cà phê bệt, tận hưởng ngày nghỉ lễ cuối cùng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng hay thướt tha trong tà áo dài truyền thống, trên tay thì cầm lá cờ đỏ sao vàng, dường như đó là cách để họ thể hiện và lan tỏa tình yêu nước của mình.

Hội trường Thống Nhất là địa điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong dịp lễ Quốc khánh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Người phụ nữ rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Thị Hoài Biển (26 tuổi), ngụ tại P.An Hội Tây (trước đây là Q.Gò Vấp), bày tỏ: “Thật sự rất vui và tự hào, mình cảm thấy yêu con người Việt Nam mình lắm. Để có được hoà bình, cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay không phải là dễ. Vì vậy mình luôn ghi nhớ công ơn của thế hệ trước và tự nhủ bản thân phải cố gắng cống hiến nhiều hơn cho đất nước”.

Với Biển (trái), ngày lễ Quốc khánh là dịp nhắc nhở cô về lòng biết ơn và tình yêu nước ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng xuống đường hoà mình vào ngày Tết độc lập, Châu Thị Quỳnh Hương, học sinh lớp 10, Trường THPT Trần Văn Giàu, chia sẻ: “Mọi năm vào ngày lễ 2.9 em sẽ về quê ông bà chơi. Tuy nhiên năm nay em muốn ở lại thành phố để ra ngoài hòa mình vào dòng người và tận hưởng không khí của ngày Tết độc lập. Là một người trẻ em luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình với đất nước. Em luôn cố gắng học tập và tham gia các hoạt động công tác xã hội, những việc làm phù hợp với độ tuổi để góp phần làm đẹp cho đời”.

Thuỳ Trang rạng rỡ trong tà áo dài ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với nhiều người trẻ, 2.9 không chỉ là một ngày lễ mà còn là ngày để nhắc nhở bản thân về lòng biết ơn, sự tự hào cũng như tình yêu quê hương đất nước.

“Thật sự mình cảm thấy rất xúc động. Hôm nay quyết định mặc áo dài truyền thống để đi xuống phố vì muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày lễ Quốc khánh. Mấy ngày này ra đường mình cảm thấy niềm tự hào càng dâng trào nhiều hơn”, Nguyễn Thị hòa Trang (30 tuổi), ngụ tại P.Tân Tạo (trước đây là Q.Bình Tân), cho hay.

Nhiều người xếp hàng mua vé vào tham quan Hội trường Thống Nhất sáng 2.9 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một tuyến đường tại trung tâm TP.HCM đông đúc người và xe ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ghi nhận của chúng tôi tại Hội trường Thống Nhất, rất đông người xếp hàng đợi mua vé để vào tham quan. Một số tuyến đường ở trung tâm thành phố đông đúc người và xe qua lại.

