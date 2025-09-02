Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập

Thảo Phương
Thảo Phương
02/09/2025 12:45 GMT+7

Sáng 2.9, khu vực trung tâm TP.HCM đông đúc, khắp nơi tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng.

Ghi nhận của chúng tôi tại một số địa điểm ở trung tâm thành phố như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội trường Thống Nhất, Nhà văn hóa Thanh niên, công viên 30.4… có rất đông người dạo chơi, chụp ảnh check-in. Đa số mọi người đều mặc áo dài, áo cờ đỏ sao vàng tạo nên một khung cảnh rất rực rỡ.

Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập- Ảnh 1.

Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có rất đông người đến tham quan, chụp ảnh trong sáng 2.9

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

 
Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập- Ảnh 2.

Các bạn nhỏ cũng được ba mẹ mặc cho áo cờ đỏ sao vàng

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Thời tiết buổi sáng nay khá mát mẻ, có nắng nhẹ thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Đang cùng bạn tạo dáng trong tà áo dài thướt tha tại khu vực trước UBND TP.HCM, Phan Thị Yến Vy (21 tuổi), ngụ tại P.Thông Tây Hội (trước đây là Q.Gò Vấp), hào hứng chia sẻ: “Hầu như ngày lễ nào tụi mình cũng mặc áo dài xuống phố chụp ảnh. Tụi mình muốn hưởng ứng không khí của ngày lễ và hiểu hơn về lịch sử của dân tộc”.

Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập- Ảnh 3.

Yến Vy (phải) và em gái xuống phố hoà vào không khí của ngày Tết độc lập

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Yến Vy cho biết những ngày này đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi nên cảm thấy vô cùng tự hào. “Được sinh ra và lớn lên trong thời bình là điều vô cùng may mắn. Những ngày này mình cảm thấy rõ hơn giá trị và vẻ đẹp của hoà bình”, Yến Vy nói.

Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập- Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ đi cà phê bệt, tận hưởng ngày nghỉ lễ cuối cùng

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng hay thướt tha trong tà áo dài truyền thống, trên tay thì cầm lá cờ đỏ sao vàng, dường như đó là cách để họ thể hiện và lan tỏa tình yêu nước của mình. 

Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập- Ảnh 5.

Hội trường Thống Nhất là địa điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong dịp lễ Quốc khánh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập- Ảnh 6.

Người phụ nữ rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Thị Hoài Biển (26 tuổi), ngụ tại P.An Hội Tây (trước đây là Q.Gò Vấp), bày tỏ: “Thật sự rất vui và tự hào, mình cảm thấy yêu con người Việt Nam mình lắm. Để có được hoà bình, cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay không phải là dễ. Vì vậy mình luôn ghi nhớ công ơn của thế hệ trước và tự nhủ bản thân phải cố gắng cống hiến nhiều hơn cho đất nước”.

Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập- Ảnh 7.

Với Biển (trái), ngày lễ Quốc khánh là dịp nhắc nhở cô về lòng biết ơn và tình yêu nước

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng xuống đường hoà mình vào ngày Tết độc lập, Châu Thị Quỳnh Hương, học sinh lớp 10, Trường THPT Trần Văn Giàu, chia sẻ: “Mọi năm vào ngày lễ 2.9 em sẽ về quê ông bà chơi. Tuy nhiên năm nay em muốn ở lại thành phố để ra ngoài hòa mình vào dòng người và tận hưởng không khí của ngày Tết độc lập. Là một người trẻ em luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình với đất nước. Em luôn cố gắng học tập và tham gia các hoạt động công tác xã hội, những việc làm phù hợp với độ tuổi để góp phần làm đẹp cho đời”.

Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập- Ảnh 8.

Thuỳ Trang rạng rỡ trong tà áo dài 

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với nhiều người trẻ, 2.9 không chỉ là một ngày lễ mà còn là ngày để nhắc nhở bản thân về lòng biết ơn, sự tự hào cũng như tình yêu quê hương đất nước.

“Thật sự mình cảm thấy rất xúc động. Hôm nay quyết định mặc áo dài truyền thống để đi xuống phố vì muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày lễ Quốc khánh. Mấy ngày này ra đường mình cảm thấy niềm tự hào càng dâng trào nhiều hơn”, Nguyễn Thị hòa Trang (30 tuổi), ngụ tại P.Tân Tạo (trước đây là Q.Bình Tân), cho hay.

Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập- Ảnh 9.

Nhiều người xếp hàng mua vé vào tham quan Hội trường Thống Nhất sáng 2.9

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Rạng rỡ xuống phố hòa mình vào không khí của ngày Tết độc lập- Ảnh 10.

Một tuyến đường tại trung tâm TP.HCM đông đúc người và xe

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ghi nhận của chúng tôi tại Hội trường Thống Nhất, rất đông người xếp hàng đợi mua vé để vào tham quan. Một số tuyến đường ở trung tâm thành phố đông đúc người và xe qua lại.

Tin liên quan

Sinh nhật ngày 2.9, nhân đôi niềm tự hào dân tộc

Sinh nhật ngày 2.9, nhân đôi niềm tự hào dân tộc

Sinh vào ngày 2.9 - Quốc khánh VN, những người trẻ mang trong mình niềm tự hào dân tộc và tinh thần phấn đấu không ngừng. Họ không chỉ tự hào với ý nghĩa đặc biệt của ngày sinh, mà còn nỗ lực cống hiến, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước qua hành động thiết thực. Niềm vui cá nhân dường như được nhân đôi khi hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc.

Cặp đôi chụp ảnh cưới trong buổi tổng duyệt diễu binh sáng nay 'gây sốt'

Khám phá thêm chủ đề

tết Độc lập 2.9 Quốc khánh TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận