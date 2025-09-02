Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Sinh nhật ngày 2.9, nhân đôi niềm tự hào dân tộc

Uyên Phạm - Thảo Phương
02/09/2025 06:00 GMT+7

Sinh vào ngày 2.9 - Quốc khánh VN, những người trẻ mang trong mình niềm tự hào dân tộc và tinh thần phấn đấu không ngừng. Họ không chỉ tự hào với ý nghĩa đặc biệt của ngày sinh, mà còn nỗ lực cống hiến, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước qua hành động thiết thực. Niềm vui cá nhân dường như được nhân đôi khi hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc.

Như một lời nhắc nhở

Trương Quốc Khánh, sinh ngày 2.9.2002, hiện là sinh viên ngành tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Khánh chia sẻ rằng nhiều khi chỉ cần giới thiệu tên thôi là mọi người đã đoán được ngày sinh nhật của mình.

"Mình cảm thấy rất tự hào và may mắn khi được sinh ra vào ngày 2.9, một ngày trọng đại của dân tộc. Càng lớn mình càng thấy ngày sinh nhật này thật ý nghĩa. Nó mang đến cảm giác tự hào khi ngày vui riêng gắn liền với niềm vui chung của đất nước. Đặc biệt là mình chưa bao giờ lo bị "quên sinh nhật", vì gần như 100% người thân đều nhớ và gửi lời chúc", Khánh chia sẻ.

Sinh nhật ngày 2.9, nhân đôi niềm tự hào dân tộc- Ảnh 1.

Trương Quốc Khánh

Với nam sinh này, việc sinh ngày 2.9 và được đặt tên "Quốc Khánh" như một lời nhắc nhở: hãy luôn nhớ về Tổ quốc, sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng tinh thần tự hào dân tộc. "Đối với mình, cái tên này không chỉ đẹp mà còn giống như "kim chỉ nam" để phấn đấu. Tuy nhiên, mình cũng tâm niệm rằng: Người ta không chỉ nhớ tên mình vì ngày sinh đặc biệt, mà điều tuyệt vời hơn là mình còn được nhớ đến khi để lại dấu ấn bằng những việc mình làm cho cuộc đời", Khánh tâm sự.

Ý thức được điều đó, Khánh luôn nỗ lực học tập. Trong năm học qua, Khánh nhận học bổng, điểm trung bình học tập (GPA) cũng đạt loại xuất sắc. Nam sinh này cũng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động cộng đồng như: Tiếp sức mùa thi, Hiến máu nhân đạo…

"Với mình, yêu nước không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ những việc giản dị như: học tập nghiêm túc, sống tử tế, bảo vệ môi trường, tôn trọng mọi người xung quanh và tham gia hoạt động cộng đồng. Mình tin rằng nếu mỗi người trẻ đều làm tốt những việc nhỏ ấy, thì sức mạnh cộng hưởng sẽ tạo nên một đất nước vững mạnh", Khánh bày tỏ.

Tình yêu nước luôn rực cháy trong tim

Sinh vào ngày 2.9.2006 nên được ba mẹ đặt tên là Bùi Quốc Khánh, hiện Khánh đang là sinh viên Trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Nam sinh cho biết bản thân rất tự hào khi ngày sinh trùng với ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

"Lúc học lớp 3, đó cũng là lần đầu tiên mình hiểu rõ ý nghĩa tên gọi cũng như ngày mình sinh ra. Bố mẹ đã giải thích rằng lý do đặt tên là "Quốc Khánh" vì đơn giản là mình sinh vào ngày 2.9", Khánh kể.

Sinh nhật ngày 2.9, nhân đôi niềm tự hào dân tộc- Ảnh 2.

Bùi Quốc Khánh

Là người trẻ, lại được chào đời trong một ngày vô cùng ý nghĩa, vì vậy Khánh luôn ý thức về niềm tự hào cũng như trách nhiệm bản thân đối với xã hội và đất nước. "Là người trẻ dĩ nhiên thứ mà mình có thể đóng góp đầu tiên chính là sức trẻ và sự nhiệt huyết. Đặc biệt là trong chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, mình vinh dự được góp một phần công sức nhỏ khi tham gia khối xếp chữ. Tuy chỉ là vai trò nhỏ nhưng mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào", Khánh chia sẻ.

Bày tỏ cảm xúc khi ngày sinh nhật năm nay được góp mặt trong một sự kiện trọng đại của đất nước, Khánh cho biết rất tự hào và mọi niềm vui dường như đều được nhân đôi.

Khánh cho biết cậu cùng nhiều bạn trẻ khác bắt đầu tập trung luyện tập từ ngày 18.8. Suốt một tuần liền phơi mình dưới nắng mưa ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. "Dù thời tiết khắc nghiệt và thất thường nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong niềm tự hào hân hoan", Khánh nói, đồng thời chia sẻ: "Có một câu nói mà mình rất thích, đó là: "Yêu nước không phải là trend, yêu nước nằm ở trong gien chúng mình". Với mình, yêu nước là tình cảm đã chảy vào máu và luôn rực cháy trong tim. Tình yêu ấy bắt nguồn từ việc cố gắng học tập để thành người có ích cho xã hội đến bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng đi lên".

Niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm

Với Đinh Thế Anh, 21 tuổi, ngụ P.Tây Hồ (trước là P.Tây Hồ, Q.Tây Hồ), Hà Nội, cảm giác được cất tiếng khóc chào đời đúng vào Quốc khánh mang đến cho em niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm.

"Em cảm thấy hạnh phúc vì sinh nhật mình trùng với Quốc khánh. Nó giống như một lời nhắc nhở rằng mình phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống hào hùng mà cha ông đã để lại. Sinh nhật em vì thế không chỉ là dịp bạn bè, gia đình chúc mừng, mà còn là dịp để em tự nhắc mình biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và cố gắng cho tương lai", chàng trai bày tỏ.

Sinh nhật ngày 2.9, nhân đôi niềm tự hào dân tộc- Ảnh 3.

Đinh Thế Anh

ẢNH NVCC

Việc chào đời đúng vào Quốc khánh là một may mắn, nhưng trên hết là niềm hạnh phúc khi biết rằng sinh nhật của Thế Anh khó có thể bị lãng quên. "Đã là người con sinh ra và lớn lên ở VN thì không ai quên được ngày trọng đại này. Vì vậy, em cảm thấy rất đặc biệt khi sinh nhật mình gắn với ký ức chung của cả dân tộc", Thế Anh nói.

Trước câu hỏi về động lực và trách nhiệm từ ngày sinh đặc biệt, Thế Anh cho rằng: "Sinh ra vào ngày nào thì mỗi người cũng có khát khao tạo thêm giá trị trong cuộc sống. Nhưng nếu điều đó có thể đóng góp, xây dựng Tổ quốc thì động lực sẽ mạnh mẽ gấp nhiều lần". Với chàng trai ấy, sống tử tế, có ích cho xã hội, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi cũng là cách để thấy không hối tiếc vì đã đóng góp cho quê hương.

Dù từng "ngại" môn lịch sử ở trường, nhưng những câu chuyện qua lời kể của thầy cô, các cựu chiến binh đã để lại trong Thế Anh nhiều cảm xúc. "Khi nghe kể về những trận chiến ác liệt, về tuổi trẻ của cha anh ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, em vừa tự hào, vừa nể phục. Có người chỉ vừa đôi mươi, vừa đỗ ĐH nhưng sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Nhờ đó mà thế hệ sau như em mới được sống trong hòa bình. Em luôn ghi nhớ, biết ơn lịch sử và các thế hệ đi trước, để tiếp lửa cho thế hệ sau này, để tên gọi VN mãi mãi trường tồn", Thế Anh chia sẻ.

Tin liên quan

Lãnh đạo nhiều nước gửi điện chúc mừng Quốc khánh VN

Lãnh đạo nhiều nước gửi điện chúc mừng Quốc khánh VN

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh nước CHXHCN VN, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội các nước Trung Quốc, Lào, Cuba, Campuchia; Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Liên bang và Thủ tướng Nga; Tổng thống và Phó tổng thống Myanmar; Tổng thống Philippines; Nhà vua Thái Lan; Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon.

Nữ chiến sĩ sinh ngày 2.9 xúc động khi tham gia diễu binh A80

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Văn hoá Hà Nội tự hào ngày sinh Quốc khánh tuổi trẻ Chào đời ngày trọng đại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận