Sinh nhật ngày 2.9, nhân đôi niềm tự hào dân tộc

Như một lời nhắc nhở

Trương Quốc Khánh, sinh ngày 2.9.2002, hiện là sinh viên ngành tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Khánh chia sẻ rằng nhiều khi chỉ cần giới thiệu tên thôi là mọi người đã đoán được ngày sinh nhật của mình.

"Mình cảm thấy rất tự hào và may mắn khi được sinh ra vào ngày 2.9, một ngày trọng đại của dân tộc. Càng lớn mình càng thấy ngày sinh nhật này thật ý nghĩa. Nó mang đến cảm giác tự hào khi ngày vui riêng gắn liền với niềm vui chung của đất nước. Đặc biệt là mình chưa bao giờ lo bị "quên sinh nhật", vì gần như 100% người thân đều nhớ và gửi lời chúc", Khánh chia sẻ.

Trương Quốc Khánh

Với nam sinh này, việc sinh ngày 2.9 và được đặt tên "Quốc Khánh" như một lời nhắc nhở: hãy luôn nhớ về Tổ quốc, sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng tinh thần tự hào dân tộc. "Đối với mình, cái tên này không chỉ đẹp mà còn giống như "kim chỉ nam" để phấn đấu. Tuy nhiên, mình cũng tâm niệm rằng: Người ta không chỉ nhớ tên mình vì ngày sinh đặc biệt, mà điều tuyệt vời hơn là mình còn được nhớ đến khi để lại dấu ấn bằng những việc mình làm cho cuộc đời", Khánh tâm sự.

Ý thức được điều đó, Khánh luôn nỗ lực học tập. Trong năm học qua, Khánh nhận học bổng, điểm trung bình học tập (GPA) cũng đạt loại xuất sắc. Nam sinh này cũng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động cộng đồng như: Tiếp sức mùa thi, Hiến máu nhân đạo…

"Với mình, yêu nước không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ những việc giản dị như: học tập nghiêm túc, sống tử tế, bảo vệ môi trường, tôn trọng mọi người xung quanh và tham gia hoạt động cộng đồng. Mình tin rằng nếu mỗi người trẻ đều làm tốt những việc nhỏ ấy, thì sức mạnh cộng hưởng sẽ tạo nên một đất nước vững mạnh", Khánh bày tỏ.

Tình yêu nước luôn rực cháy trong tim

Sinh vào ngày 2.9.2006 nên được ba mẹ đặt tên là Bùi Quốc Khánh, hiện Khánh đang là sinh viên Trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Nam sinh cho biết bản thân rất tự hào khi ngày sinh trùng với ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

"Lúc học lớp 3, đó cũng là lần đầu tiên mình hiểu rõ ý nghĩa tên gọi cũng như ngày mình sinh ra. Bố mẹ đã giải thích rằng lý do đặt tên là "Quốc Khánh" vì đơn giản là mình sinh vào ngày 2.9", Khánh kể.

Bùi Quốc Khánh

Là người trẻ, lại được chào đời trong một ngày vô cùng ý nghĩa, vì vậy Khánh luôn ý thức về niềm tự hào cũng như trách nhiệm bản thân đối với xã hội và đất nước. "Là người trẻ dĩ nhiên thứ mà mình có thể đóng góp đầu tiên chính là sức trẻ và sự nhiệt huyết. Đặc biệt là trong chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, mình vinh dự được góp một phần công sức nhỏ khi tham gia khối xếp chữ. Tuy chỉ là vai trò nhỏ nhưng mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào", Khánh chia sẻ.

Bày tỏ cảm xúc khi ngày sinh nhật năm nay được góp mặt trong một sự kiện trọng đại của đất nước, Khánh cho biết rất tự hào và mọi niềm vui dường như đều được nhân đôi.

Khánh cho biết cậu cùng nhiều bạn trẻ khác bắt đầu tập trung luyện tập từ ngày 18.8. Suốt một tuần liền phơi mình dưới nắng mưa ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. "Dù thời tiết khắc nghiệt và thất thường nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong niềm tự hào hân hoan", Khánh nói, đồng thời chia sẻ: "Có một câu nói mà mình rất thích, đó là: "Yêu nước không phải là trend, yêu nước nằm ở trong gien chúng mình". Với mình, yêu nước là tình cảm đã chảy vào máu và luôn rực cháy trong tim. Tình yêu ấy bắt nguồn từ việc cố gắng học tập để thành người có ích cho xã hội đến bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng đi lên".

Niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm

Với Đinh Thế Anh, 21 tuổi, ngụ P.Tây Hồ (trước là P.Tây Hồ, Q.Tây Hồ), Hà Nội, cảm giác được cất tiếng khóc chào đời đúng vào Quốc khánh mang đến cho em niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm.

"Em cảm thấy hạnh phúc vì sinh nhật mình trùng với Quốc khánh. Nó giống như một lời nhắc nhở rằng mình phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống hào hùng mà cha ông đã để lại. Sinh nhật em vì thế không chỉ là dịp bạn bè, gia đình chúc mừng, mà còn là dịp để em tự nhắc mình biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và cố gắng cho tương lai", chàng trai bày tỏ.

Đinh Thế Anh ẢNH NVCC

Việc chào đời đúng vào Quốc khánh là một may mắn, nhưng trên hết là niềm hạnh phúc khi biết rằng sinh nhật của Thế Anh khó có thể bị lãng quên. "Đã là người con sinh ra và lớn lên ở VN thì không ai quên được ngày trọng đại này. Vì vậy, em cảm thấy rất đặc biệt khi sinh nhật mình gắn với ký ức chung của cả dân tộc", Thế Anh nói.

Trước câu hỏi về động lực và trách nhiệm từ ngày sinh đặc biệt, Thế Anh cho rằng: "Sinh ra vào ngày nào thì mỗi người cũng có khát khao tạo thêm giá trị trong cuộc sống. Nhưng nếu điều đó có thể đóng góp, xây dựng Tổ quốc thì động lực sẽ mạnh mẽ gấp nhiều lần". Với chàng trai ấy, sống tử tế, có ích cho xã hội, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi cũng là cách để thấy không hối tiếc vì đã đóng góp cho quê hương.

Dù từng "ngại" môn lịch sử ở trường, nhưng những câu chuyện qua lời kể của thầy cô, các cựu chiến binh đã để lại trong Thế Anh nhiều cảm xúc. "Khi nghe kể về những trận chiến ác liệt, về tuổi trẻ của cha anh ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, em vừa tự hào, vừa nể phục. Có người chỉ vừa đôi mươi, vừa đỗ ĐH nhưng sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Nhờ đó mà thế hệ sau như em mới được sống trong hòa bình. Em luôn ghi nhớ, biết ơn lịch sử và các thế hệ đi trước, để tiếp lửa cho thế hệ sau này, để tên gọi VN mãi mãi trường tồn", Thế Anh chia sẻ.