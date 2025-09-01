TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng Quốc khánh 2.9, nhiều điểm check-in cực đẹp

Ghi nhận của Thanh Niên, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, TP.HCM từ khu vực trung tâm đến ngoại thành đều rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng. Trong không khí hân hoan mừng tết Độc lập, nhiều người hạnh phúc và tự hào khi thấy lá cờ Tổ quốc tung bay khắp phố phường TP.HCM.

Trước một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Bến Thành, nhiều người dân và du khách thích thú ghé qua check-in khi nơi đây được trang trí đẹp mừng Quốc khánh 2.9 ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều gia đình ở TP.HCM dẫn con nhỏ đi dạo phố, chụp ảnh trong kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày ẢNH: CAO AN BIÊN

Trung tâm TP.HCM rộn ràng không khí mừng Quốc khánh ẢNH: CAO AN BIÊN

Sống tại chung cư Pegasuite thuộc phường Bình Đông, TP.HCM (Q.8 cũ), anh Thế Duy (24 tuổi) cho biết những ngày này, con đường phía trước chung cư dường như bừng sáng hơn khi hàng trăm mét đều được treo cờ đỏ sao vàng.

"Đây cũng là một trong những điều mình thích nhất khi sống ở đây. Mỗi dịp lễ lớn của đất nước, chung cư mình đều treo cờ thẳng tắp, rực rỡ. Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, trong lòng mình cảm thấy vô cùng tự hào. Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 là một dịp vô cùng đặc biệt với mình", chàng trai chia sẻ.

Hàng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió trước chung cư ở phường Bình Đông ẢNH: CAO AN BIÊN

Rợp màu cờ Tổ quốc ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người dành những ngày nghỉ lễ dạo mát, chụp ảnh ở trung tâm TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, anh Bình (22 tuổi) một tài xế công nghệ ở TP.HCM cho biết những ngày lễ 2.9, anh được chạy khắp khu vực trung tâm để chở khách và giao hàng. Anh cho biết đi đến đâu, anh đều thấy sắc cờ đỏ sao vàng phủ khắp nơi.

Anh Bình nói, từ các quán cà phê, quán ăn, tòa nhà văn phòng, chung cư đến khắp các tuyến đường anh đi qua đều có sự hiện diện của cờ Tổ quốc, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng tự hào.

Một quán ăn ở TP.HCM treo cờ thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường ẢNH: CAO AN BIÊN

Không khí lễ Quốc khánh trước một khách sạn nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Mọi ngả đường TP.HCM ngập tràn không khí tết Độc lập ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tôi có chạy qua khu vực ngã sáu Phù Đổng, ở phường Bến Thành (Q.1 cũ) thấy có một điểm check-in siêu đẹp với cờ Tổ quốc và các tờ báo in. Thấy nhiều người đi ngang qua thấy đẹp quá cũng ghé lại chụp hình. Đợi hôm nào thong thả, tôi cũng ghé vào chụp vài bức ảnh", anh Bình chia sẻ.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM như phường Bến Thành, phường Sài Gòn… nhiều người diện áo dài, cầm cờ Tổ quốc đến chụp ảnh nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh tại các địa điểm biểu tượng của thành phố.