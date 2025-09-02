Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Cách du học sinh ăn mừng Tết độc lập

Thái Phúc
Thái Phúc
02/09/2025 17:00 GMT+7

Dù học tập tại bất kỳ quốc gia nào, nhiều bạn trẻ Việt Nam đều dành trọn tình cảm hướng về Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Treo cờ Tổ quốc, cùng nhau nấu món ăn Việt

Lương Thị Mai (26 tuổi), đang học thạc sĩ tại ĐH Sejong (Hàn Quốc), chia sẻ cảm giác nhớ quê vào mỗi dịp lễ. "Hình ảnh mình nhớ nhất là cảnh phố phường ngập tràn cờ đỏ sao vàng, từng ngôi nhà treo Quốc kỳ trước cổng, ngoài ra còn hình ảnh bữa cơm cả gia đình quây quần bên nhau ăn mừng Quốc khánh nữa", Mai nói.

Cách du học sinh ăn mừng Tết độc lập - Ảnh 1.

Du học sinh thường tổ chức nấu những món Việt ăn mừng Tết độc lập

ẢNH: LƯƠNG THỊ MAI

Quốc khánh năm nay, Mai sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc do Đại sứ quán tổ chức. "Mình cùng bạn bè thay ảnh đại diện trên mạng xã hội để lan tỏa tinh thần yêu nước. Mình nhớ nhất kỷ niệm năm 2023, khi Tháp Namsan thắp sáng cờ Việt Nam cùng dòng chữ "Chào mừng Quốc khánh lần thứ 78 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" bằng ba ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh. Với mình hình ảnh ấy khắc sâu niềm tự hào và để lại ấn tượng khó quên", Mai kể.

Phạm Ngọc Huỳnh Như, sinh viên ngành kế toán tại RMIT University (Melbourne), cho biết điều cô nhớ nhất mỗi dịp 2.9 là cảnh cả nhà cùng ăn tối, xem truyền hình trực tiếp chương trình Quốc khánh và ngắm pháo hoa. "Ở nơi xa xứ, mình cùng bạn bè dự định nấu món Việt như phở, nem rán, gỏi cuốn, bánh mì để ăn mừng Quốc khánh", Như nói.

Cách du học sinh ăn mừng Tết độc lập - Ảnh 2.

Nhóm du học sinh tự hào mặc áo dài, tổ chức lễ kỷ niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

ẢNH: LƯƠNG THỊ MAI

Như cho hay trong ký túc xá, nhóm cũng sẽ treo cờ Tổ quốc, chiếu phim Việt Nam và hát Quốc ca. "Các bạn còn chuẩn bị gửi thông điệp video về cho gia đình và ấp ủ dự án nhỏ để giới thiệu văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế", Như nói.

Như kể, trong một lần kỷ niệm trước, cả nhóm cùng nhau xem phim tài liệu lịch sử. Khi thấy hình ảnh cha ông hy sinh, cô rất xúc động. Dù đi học xa nhiều năm, Như vẫn giữ trong tim hình ảnh quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Mang cờ đỏ sao vàng vươn ra thế giới

Lý Kim Anh (25 tuổi), đang học ngành thương mại quốc tế tại ĐH Công nghệ khoa học Long Hoa (Đài Loan), cho biết năm nay cộng đồng du học sinh Việt đã cùng nhau khoác áo in hình Quốc kỳ, cầm lá cờ đỏ sao vàng trong hoạt động kỷ niệm Quốc khánh.

Cách du học sinh ăn mừng Tết độc lập - Ảnh 3.

Mai luôn tự hào mang cờ Tổ quốc đi muôn nơi

ẢNH: NVCC

"Bữa tiệc có nhiều món ăn Việt Nam quen thuộc, được tổ chức ngay trong khuôn viên trường với sự tham gia của nhiều du học sinh quốc tế. Không chỉ trong trường, nhiều quán ăn Việt tại Đài Loan cũng treo cờ, giảm giá hóa đơn mừng ngày lễ. Một số anh chị còn hát Quốc ca trong nhà hàng để thể hiện tự hào dân tộc. Những hoạt động ấy cho thấy dù xa quê, niềm tự hào dân tộc vẫn luôn rực cháy trong lòng mỗi người", Kim Anh chia sẻ.

Cách du học sinh ăn mừng Tết độc lập - Ảnh 4.

Thùy Dương check in cùng áo dài và khăn quàng in hình cờ đỏ sao vàng tại trời Âu

ẢNH: NVCC

Nguyễn Thị Thùy Dương, (23 tuổi), đang du học bậc thạc sĩ ngành tài chính tại BI Norwegian Business School (Na Uy), cho biết khi chuẩn bị hành lý du học, món đồ đầu tiên cô sắp xếp mang theo đó là Quốc kỳ Việt Nam và hai bộ áo dài. Trong dịp Quốc khánh, Dương khoác áo dài, choàng khăn có in hình Quốc kỳ để chụp ảnh và giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. "Đây là cách khẳng định rằng du học sinh đi xa vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Mình cũng có theo dõi hình ảnh diễu binh, diễu hành ở Việt Nam qua mạng xã hội. Mình rất xúc động khi thấy đường phố ngập cờ hoa, lễ duyệt binh hùng tráng", Dương bộc bạch.

