Phan Thanh Trúc cho rằng sinh nhật ngày 2.9 là được nhân đôi niềm vui

Với Trúc, việc chào đời đúng ngày lễ trọng đại của dân tộc như một cái duyên. Chính ngày sinh ấy đã nuôi dưỡng niềm yêu thích đặc biệt với môn lịch sử, văn học và giúp Trúc sớm hình thành ý thức về chính trị. "Mình nghĩ sinh ngày này mang lại nhiều động lực trong hành trình học tập và phấn đấu. Mỗi dịp 2.9, mình hay nói đùa với bạn bè rằng hôm nay là mùa xuân của đất nước và cũng là mùa xuân của mình. Được nhân đôi niềm vui trong ngày lễ lớn thì không gì thích thú bằng", nữ sinh nói.

Trúc cho rằng bản thân chưa làm được gì to lớn để thể hiện tình yêu nước. Điều cô giữ được là tinh thần học tập và nghiên cứu nghiêm túc. Trúc đã phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng, xem đó là việc yêu nước theo cách riêng. "Mình nghĩ người trẻ chúng ta hôm nay đều được lớn lên trong hòa bình, hạnh phúc. Chúng ta nên trân trọng điều đó, lấy làm điểm tựa để học tập, làm việc, cống hiến những điều tích cực cho xã hội trong khả năng của mình", Trúc chia sẻ.

Sinh nhật của Trúc thường do gia đình tổ chức. Ba và cô chú đi làm xa, dịp lễ mới có mặt đông đủ. Cả nhà thường gộp thành buổi sinh nhật ấm cúng. "Năm nay có lẽ là năm vui nhất đối với mình, vì mình vừa tốt nghiệp ĐH, vừa được gia đình tổ chức sinh nhật, lại đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, quá nhiều niềm vui trong một dịp", cô nàng nói.

Còn Mai Thị Huế Anh, 25 tuổi, ngụ xã Thành Thới, Vĩnh Long (trước đây là xã Thành Thới A, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) vui mừng khi kể về ngày sinh của mình một cách đầy tự hào: "Thật sự với mình, việc sinh ra đúng vào Quốc khánh 2.9 là niềm hạnh phúc rất lớn".

Mai Thị Huế Anh được tiếp thêm rất nhiều năng lượng khi mọi người chúc mừng sinh nhật ẢNH: NVCC

Mỗi năm đến sinh nhật, Huế Anh kể luôn cảm nhận được một điều may mắn đặc biệt. Điều đó giúp cô luôn nhắc nhở bản thân phải biết ơn cha mẹ, thế hệ đi trước đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay, và bản thân cũng cố gắng sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. "Có lẽ vì thế mà tôi thấy ngày sinh của mình trở nên thật sự ý nghĩa và đáng trân trọng", cô bày tỏ.

Huế Anh cho biết trong thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, ngày sinh chính là sợi dây mạnh mẽ vực dậy bản thân. "Mình được tiếp thêm rất nhiều nguồn năng lượng khi được mọi người chúc mừng sinh nhật trong ngày này, vì đây chính là ngày cả dân tộc được sống trong hòa bình, mình cảm thấy mọi nỗi buồn hay thử thách của cá nhân đều trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều", cô kể.

Theo Huế Anh, cô thường coi đây là dịp để tự soi bản thân, mình đã sống thế nào, đã cố gắng đủ chưa và còn có thể làm gì tốt hơn trong năm tới. Với cô, tình yêu quê hương không nhất thiết phải là những việc thật lớn lao, đôi khi nó bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày, sống tử tế, có ích hơn cho người khác và cộng đồng. Và biết đâu, chính những điều nhỏ bé ấy lại tạo nên sức mạnh lớn nhất.