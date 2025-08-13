Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Lễ Quốc khánh 2.9: Bạn sẽ có bộ ảnh tuyệt đẹp khi đến những quán cà phê này

Thái Phúc
13/08/2025 13:07 GMT+7

Không gian rực rỡ sắc đỏ sao vàng cùng những góc trang trí đậm chất ngày lễ Quốc khánh 2.9, những quán cà phê này đang khiến giới trẻ mê mẩn, check-in rần rần trên mạng xã hội.

Còn chưa đến 1 tháng nữa mới đến 2.9, nhưng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang nhuộm đỏ nhiều quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ, P.Gia Định, TP.HCM (trước đây là P.2, Q.Bình Thạnh), đường Hòa Hưng, P.Hòa Hưng, TP.HCM (trước đây là P.12, Q.10) hay đường DN6, P.Đông Hưng Thuận,TP.HCM (trước đây là KDC An Sương,Q.12)... Hàng cờ đỏ sao vàng giăng kín lối vào, lá cờ lớn nổi bật ở mặt tiền, tiểu cảnh sạp báo, đôi quang gánh, nón lá được bày trí tinh tế, tạo nên không gian rực rỡ, trở thành điểm check-in hot rần rần trên mạng xã hội.

Lễ Quốc khánh 2.9: Bạn sẽ có bộ ảnh tuyệt đẹp khi đến những quán cà phê này - Ảnh 1.

Các quán cà phê rực rỡ sắc đỏ những ngày gần đây

Lễ Quốc khánh 2.9: Bạn sẽ có bộ ảnh tuyệt đẹp khi đến những quán cà phê này - Ảnh 2.

Người trẻ thích thú check-in với cờ Tổ quốc

Lễ Quốc khánh 2.9: Bạn sẽ có bộ ảnh tuyệt đẹp khi đến những quán cà phê này - Ảnh 3.

Các phụ kiện như búp bê yêu nước được các bạn trẻ chọn lựa

Trần Thị Kim Trà (23 tuổi), nhân viên kinh doanh online, ngụ P.Hiệp Bình, TP.HCM (trước đây P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), cho biết cô biết những quán cà phê này do lướt thấy bài đăng trên mạng xã hội, nên quyết định sang đây chụp ảnh "Không gian vừa đẹp vừa ý nghĩa. Chỉ cần chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp đồng điệu với bối cảnh, chụp ảnh xong cũng thấy tự hào", Kim Trà nói.

Trần Ngọc Gia Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Ngân Hàng cùng nhóm bạn tranh thủ ngày nghỉ để ghé quán chụp ảnh: "Không gian quá ấn tượng, lại đúng không khí 2.9 nên mình tranh thủ ghé để chụp bộ ảnh kỷ niệm. Mình mang cả búp bê theo để tạo dáng cho hợp trend". Nhiều bạn còn chuẩn bị đạo cụ như khăn rằn, búp bê mặc áo dài đỏ, cờ nhỏ cầm tay để chụp ảnh hợp không khí lễ Quốc khánh.

Lễ Quốc khánh 2.9: Bạn sẽ có bộ ảnh tuyệt đẹp khi đến những quán cà phê này - Ảnh 4.

Người trẻ mê mẩn trước không gian đậm chất ngày lễ 2.9

Lễ Quốc khánh 2.9: Bạn sẽ có bộ ảnh tuyệt đẹp khi đến những quán cà phê này - Ảnh 5.

Hoa sen, cờ đỏ tại các quán cà phê khiến bạn trẻ thích mê

Lễ Quốc khánh 2.9: Bạn sẽ có bộ ảnh tuyệt đẹp khi đến những quán cà phê này - Ảnh 6.

Tự tay vẽ nên chiếc nón là "yêu nước" cho riêng mình

Với những người làm nghề chụp ảnh như Vũ Thị Út Lan (20 tuổi), ngụ đường Tô Hiệu, P.Phú Thạnh, TP.HCM (trước đây là P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM) đây là những địa điểm không thể thiếu trong danh sách studio miễn phí của mình. Lan kể: "Sắp đến 2.9, mình thấy quán trang trí quá đẹp nên tư vấn khách sang đây chụp. Ở những quán có nhiều góc thế này thì chắc chắn sẽ có ảnh đẹp. Ngoài ra những góc chụp được trang trí lá cờ đỏ sao vàng, khiến bức ảnh mang thêm ý nghĩa".

Lễ Quốc khánh 2.9: Bạn sẽ có bộ ảnh tuyệt đẹp khi đến những quán cà phê này - Ảnh 7.

Phạm Thị Ánh (bên trái) cùng nhóm bạn tham gia vẽ nón

Không dừng ở chụp ảnh, một số quán còn mở các khoa đào tạo trang trí nón lá yêu nước, tạo điểm nhấn đặc biệt cho trải nghiệm của khách. Võ Ánh Ngọc, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, mẩn vẽ từng nét lên chiếc nón. "Mình dự định sẽ đội những chiếc nón này khi bay ra Hà Nội chơi 2.9 luôn", Ngọc cười.

Bên cạnh Ngọc, nhóm bạn của Phạm Thị Ánh (23 tuổi), ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (trước đây là P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang chăm chú hoàn thiện sản phẩm. Ánh nói: "Mình thấy đây là một chương trình sáng tạo, rất hay, giúp mình hiểu rõ hơn về ngày lễ Quốc khánh, mình dự định sẽ đem những chiếc nón này về để trang trí ở trong nhà".


