Khổng Hồng Ngọc (22 tuổi), hiện làm thiết kế đồ họa tại Hà Nội, cựu sinh viên Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, tự hào chia sẻ về sinh nhật đặc biệt của mình vào ngày 2.9. Với Ngọc, ngày này không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn mang ý nghĩa lớn lao khi trùng với Quốc khánh.

Khổng Hồng Ngọc chụp cùng loạt giấy khen trong suốt 4 năm cô học ĐH trong lễ tốt nghiệp

"Từ khi sinh ra, mình đã luôn cảm thấy sinh nhật của mình rất đặc biệt và may mắn. Niềm vui cá nhân như được nhân đôi khi hòa chung cùng niềm vui của cả dân tộc", Ngọc kể.

Năm nay, khi cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Ngọc càng cảm thấy ý nghĩa hơn. Cô quyết định làm một clip để khoe ngày sinh đặc biệt. Cô cho rằng điều đó không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn lan tỏa niềm tự hào về cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước.

Ngọc chia sẻ sinh nhật mọi năm của cô luôn tràn ngập niềm vui. "Mình không bao giờ phải lo lắng về việc bận rộn trong ngày sinh nhật bởi 2.9 luôn là dịp nghỉ lễ. Năm nào cũng được nghỉ học, nghỉ làm để đón tuổi mới, nên lúc nào mình cũng thấy vui vẻ", cô nói.

Những năm trước, Ngọc thường ghi lại khoảnh khắc sinh nhật bằng những bức ảnh gắn liền với hình ảnh đất nước như cờ đỏ sao vàng. Với cô, ngày 2.9 là sự kết hợp hoàn hảo giữa niềm vui cá nhân và niềm tự hào dân tộc. Năm nay, để đánh dấu cột mốc đặc biệt, cô quyết định triển khai những việc cần làm để ăn mừng sinh nhật rất độc đáo, như: xem phim Mưa Đỏ, theo dõi chương trình diễu binh, diễu hành, check in tại các địa điểm đẹp…

"Được sinh ra và lớn lên trong một đất nước tràn ngập tình yêu Tổ quốc, mình tin rằng mỗi chúng ta đều có một "gien yêu nước" chảy sẵn trong người. Với riêng mình, đó luôn là niềm tự hào và cũng là sự biết ơn sâu sắc khi được là một người VN", cô nói.

Được bố mẹ đặt tên Quốc Khánh vì sinh ra đúng ngày 2.9, anh Nguyễn Quốc Khánh (30 tuổi), quản lý nhà hàng tại The Blue - Mikazuki Japanese Resorts & Spa (Đà Nẵng), có những trải nghiệm không kém phần thú vị.

Anh Nguyễn Quốc Khánh dự định ăn mừng sinh nhật cùng gia đình nhỏ của mình

Anh Khánh nói rằng luôn cảm thấy tên của mình mang ý nghĩa đặc biệt. Làm việc trong ngành dịch vụ, anh thường xuyên bận rộn vào những dịp lễ, kể cả ngày sinh nhật. Tuy nhiên, anh không xem đó là trở ngại mà ngược lại coi đó là niềm vui. "Mình có cơ hội đón tuổi mới ngay tại nơi làm việc, cùng đồng nghiệp và khách hàng. Sau ca làm, mình sẽ cùng gia đình đi ăn hay đi chơi để lưu lại kỷ niệm", anh chia sẻ.

Năm nay, sinh nhật của anh Khánh trùng với dịp lễ trọng đại của đất nước khiến anh càng thêm tự hào. Anh chia sẻ rằng ngày này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn gợi lên trong anh lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông, những người đã hy sinh để đất nước có được tự do và hạnh phúc hôm nay. "Mình mong rằng mọi người sẽ luôn trân trọng những giá trị của hòa bình, đoàn kết và cùng nhau lan tỏa tinh thần tích cực, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn", anh bày tỏ.

Lại Thị Ngọc Khánh, 30 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ P.Bình Trưng (trước là P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức), TP.HCM, cũng có những cảm xúc đặc biệt khi sinh nhật trùng với Quốc khánh. Được đặt tên là Khánh vì sinh ra vào ngày 2.9, chị từng ngại ngùng hồi còn nhỏ vì bạn bè trêu rằng "tên gì giống con trai thế". Nhưng khi lớn lên, hiểu được ý nghĩa sâu sắc của cái tên, chị vô cùng tự hào. "Mỗi lần có ai hỏi, mình luôn hãnh diện giới thiệu thật to, thật rõ tên để mọi người biết. Nhiều người khen tên mình đẹp và mình cũng rất yêu cái tên này. Mình luôn thầm cảm ơn bố mẹ vì đã đặt cho mình tên mang ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với ngày vui của dân tộc", chị kể và nói thêm: "Năm nào mình cũng nhận được rất nhiều lời chúc vì mọi người dễ nhớ ngày sinh của mình".

Sinh nhật của chị Lại Thị Ngọc Khánh luôn là ngày chị tự hào ẢNH: NVCC

Vào ngày nghỉ lễ, Ngọc Khánh chia sẻ chị thường tận hưởng sinh nhật một cách thư thả bên gia đình và bạn bè, làm những điều mình thích. Năm nay, khi cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chị cho biết rất háo hức theo dõi diễu binh ở Hà Nội từ xa. "Cả nước đều có chung một niềm vui lớn nên mình cũng rất mong chờ. Với mình, sinh nhật không chỉ là dịp để ăn mừng mà còn là cơ hội để hòa mình vào niềm tự hào chung của dân tộc", chị bộc bạch.