Hà Nội dựng 15 'trạm khách' phục vụ nhân dân xem diễu binh A80

Ngày 1.9, Sở VH-TT Hà Nội cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền cơ sở tổ chức vận hành 15 "trạm khách" tại các khu trung tâm và tuyến phố tổ chức diễu binh, diễu hành A80.

Hà Nội dựng 15 "trạm khách" để phục vụ người dân theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành A80 ẢNH: MAI HƯƠNG

Cùng vận hành 15 "trạm khách" còn có sự tham gia của các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và cùng đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo Sở VH-TT Hà Nội, các "trạm khách" là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia trọn vẹn các hoạt động diễu binh, diễu hành đông người ngoài trời.

Cạnh đó, các điểm trạm cũng sẽ đóng vai trò như "điểm kết nối" nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ. Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, "trạm khách" còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về thủ đô.

Đặc biệt, theo Sở VH-TT Hà Nội, tên gọi "trạm khách" không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các "trạm khách" từng là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) chính thức diễn ra vào 6 giờ 30 ngày 2.9, tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...

Để phục vụ người dân và du khách đến theo dõi các hoạt động của Lễ diễu binh, diễu hành A80, trước đó, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí, gồm: vườn hoa Tây Sơn (P.Hoàn Kiếm), vườn hoa Lê Trực (P.Ba Đình), ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (P.Giảng Võ), sân ga Hà Nội (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám) và khu vực đối diện 14B Lê Trực (P.Ba Đình).

Thành đoàn Hà Nội đã bố trí 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân và lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80. Thời gian thực hiện cấp phát diễn ra vào các ngày 27.8 - 30.8 và 2.9.

Ngoài ra, từ ngày 30.8 đến hết ngày 2.9, nhân dân và du khách sẽ được đi xe buýt, tàu điện miễn phí tại Hà Nội.