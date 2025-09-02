'Nữ du kích miền Nam' bất ngờ được gọi tên khắp mạng vì lý do này

Mới đây, cư dân mạng không ngừng cảm ơn và gửi lời khen đến các chị em khối nữ du kích miền Nam vì có hành động rất dễ thương.

Một người viết trên Facebook: "Bị lụy các chị khối nữ du kích miền Nam. Em bé nhà mình được tặng 2 chiếc kẹp tóc. Từ hôm qua mà nay mới phát hiện ra có 2 mẩu giấy nhỏ. Trời ơi, sao có thể dễ thương như thế được". Kèm theo đó là hình ảnh chụp món quà đặc biệt. Bài đăng này nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận vì quá đáng yêu.

Cư dân mạng chụp lại phần quà yêu thương của một 'nữ du kích miền Nam' ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chủ nhân của những món quà đặc biệt này là Nguyễn Mai Phương Thảo, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương). Hiện Thảo đang ngụ tại xã Đông Thạnh, TP.HCM (trước đây là H.Hóc Môn, TP.HCM).

Chia sẻ về lý do chuẩn bị những món quà này, Thảo cho biết cô muốn bày tỏ lòng biết ơn đến bà con đã dành thời gian và công sức để cổ vũ các chiến sĩ khối nữ du kích miền Nam trong dịp đại lễ.

"Đối với mình, không có gì quý hơn tình cảm đó cả. Mình hy vọng món quà nhỏ xíu này sẽ là kỷ vật lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp đại lễ A80", Thảo tâm sự.

Chủ nhân những món quà này là Nguyễn Mai Phương Thảo, đến từ xã Đông Thạnh, TP.HCM ẢNH: NVCC

Thảo nói rằng mỗi phần quà đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm một chiếc kẹp tóc hình lá cờ Tổ quốc mang từ miền Nam, vài viên kẹo ngọt ngào và một lá thư tay chứa đựng những lời nhắn nhủ đầy cảm xúc.

Trong những dòng chữ viết tay, Thảo không ngại để "sến" một chút để bày tỏ tình cảm một cách chân thành. Chẳng hạn như câu "Về nhà cẩn thận", "Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau", "Hóa ra cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên đời không phải ở trên đường mà là ở trong tim", "Chúc bà con tất cả ngoại trừ vất vả", "Tự hào là người Việt Nam". Theo các chia sẻ trên mạng, những câu chữ giản dị nhưng ấm áp này đã khiến người nhận quà cảm thấy ấm lòng.

Mỗi món quà đều rất chân thành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thảo kể rằng cô đã chuẩn bị quà từ trước mỗi buổi tổng hợp luyện. "Tối trước đó, mình ngồi soạn quà. Ban đầu, hôm sơ duyệt, mình chỉ có kẹp tóc lá cờ và thư thôi. Nhưng khi đi thực tế, thấy bà con thương quá, mình quyết định chuẩn bị thêm kẹo để gửi tới bà con", Thảo kể.

Là một chiến sĩ từng tham gia khối nữ du kích miền Nam tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thảo nói rằng cô hiểu rõ nhiệm vụ diễu binh lần này không hề dễ dàng gì. Tuy nhiên, lòng yêu nước và mong muốn góp phần vào sự kiện trọng đại của đất nước đã thôi thúc Thảo quyết tâm tham gia. "Kỷ niệm đáng nhớ nhất với mình là lần hợp luyện đầu tiên tại Ba Đình. Chỉ mới tập luyện thôi mà bà con đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Điều đó khiến mình cảm thấy phải cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để không phụ lòng mọi người", Thảo bộc bạch.

Trong thư là những lời nhắn nhủ yêu thương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quá trình chuẩn bị cho đợt diễu binh diễn ra vào dịp hè, nên Thảo không gặp khó khăn trong việc xin nghỉ học. Dù trường của Thảo bắt đầu học kỳ mới khá sớm, nhưng cô gái đã gửi mail xin phép thầy cô và may mắn được nhà trường tạo điều kiện để tham gia nhiệm vụ. "Gia đình và bạn bè rất tự hào về mình. Mình cảm thấy hạnh phúc khi có những người hậu phương luôn ủng hộ như vậy", Thảo chia sẻ.

Thảo cho biết cô thường dành buổi tối trước mỗi buổi hợp luyện để soạn quà ẢNH: NVCC

Thảo nói rằng những món quà nhỏ này không chỉ là vật phẩm mà còn là cầu nối mang theo lời cảm ơn chân thành đến bà con đã đồng hành, cổ vũ và ủng hộ các nữ chiến sĩ trong đợt diễu binh. Qua từng chiếc kẹp tóc, viên kẹo hay dòng chữ tay, Thảo mong muốn lan tỏa tinh thần yêu quê hương đất nước, đồng thời khơi dậy không khí hân hoan của ngày đại lễ. Hơn thế nữa, theo cô gái, những món quà này còn là biểu tượng cho sự gắn kết tình thân giữa quân và dân, một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.