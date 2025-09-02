Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Táo tợn đẩy ngã nạn nhân trước quán, cướp ba lô chứa 45 triệu đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
02/09/2025 19:18 GMT+7

Một phụ nữ ở P.Hòa Xuân bị đẩy ngã và cướp ba lô chứa 45 triệu đồng khi đang đứng trước quán ăn. Công an TP.Đà Nẵng đã truy xét, bắt giữ nghi phạm cướp tài sản ngay sau đó.

Ngày 2.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa truy xét nhanh, làm rõ và triệu tập Trần Như Ánh (32 tuổi, trú xã Xuân Phú, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi "cướp tài sản" xảy ra trên địa bàn P.Hòa Xuân.

Đà Nẵng: Đẩy ngã nạn nhân, cướp balo chứa 45 triệu táo tợn giữa phố- Ảnh 1.

Nghi phạm Trần Như Ánh

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 20 tối 30.8, chị T.K.T (43 tuổi, trú đường Phan Bôi, P.Hòa Xuân) sau khi dọn dẹp quán ăn đã để ba lô màu đen bên trong có 45 triệu đồng vào cốp xe máy hiệu Air Blade dựng trước quán, nhưng sơ ý để nguyên chìa khóa trên xe. Khi chị T. đứng gần đó xem điện thoại, một nam thanh niên bất ngờ áp sát, đẩy ngã nạn nhân trên vỉa hè, bật cốp xe máy lấy ba lô rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng QL1. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét. Với các chứng cứ thu thập, cơ quan công an xác định Trần Như Ánh là nghi phạm cướp tài sản.

Đến ngày 1.9, tổ công tác phối hợp với Công an P.Hòa Xuân triệu tập Ánh. Tại cơ quan công an, Ánh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Ánh mang ba lô đến bãi đất trống tại ngã tư Nguyễn Văn Vĩnh - Âu Dương Lân (P.Hòa Xuân) lục soát lấy tiền rồi vứt lại chiếc túi.

Đà Nẵng: Đẩy ngã nạn nhân, cướp balo chứa 45 triệu táo tợn giữa phố- Ảnh 2.

Tang vật công an thu giữ

ẢNH: Đ.X

Tang vật công an tạm giữ gồm 1 xe máy, 1 điện thoại di động, một số giấy tờ tùy thân của chị T. và chỉ còn 6,5 triệu đồng tiền mặt. 

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra.

Xem thêm bình luận