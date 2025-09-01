Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: 'Lật mặt' nghi phạm dùng biển số giả gây nhiều vụ cướp giật táo tợn

Huy Đạt
Huy Đạt
01/09/2025 17:59 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự nghi phạm gây ra 5 vụ cướp giật dây chuyền vàng trong hơn 1 tháng qua, với thủ đoạn tinh vi qua mặt lực lượng chức năng.

Ngày 1.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Hùng (35 tuổi, trú P.Quảng Phú, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi "cướp giật tài sản".

Theo điều tra, từ đầu tháng 7.2025, nhiều người dân các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú... (TP.Đà Nẵng) liên tiếp trở thành nạn nhân của những vụ cướp giật tài sản táo tợn trên đường phố. Nghi phạm chủ yếu nhằm vào dây chuyền vàng, túi xách của phụ nữ, ra tay chớp nhoáng rồi điều khiển xe máy tẩu thoát với tốc độ cao, khiến dư luận hoang mang. 

- Ảnh 1.

Phạm Huy Hùng, nghi phạm gây ra 5 vụ cướp giật táo tợn trong hơn 1 tháng

ẢNH: Đ.X

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Quá trình sàng lọc, cơ quan công an phát hiện Phạm Huy Hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Cuối tháng 8.2025, sau thời gian theo dõi, giám sát, lực lượng công an triệu tập Hùng để đấu tranh. Ban đầu quanh co chối tội, nhưng trước chứng cứ xác thực, Hùng thừa nhận đã trực tiếp thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản chỉ trong hơn 1 tháng. 

Điều tra cho thấy, Hùng thường xuyên thay đổi quần áo, mũ bảo hiểm, giày dép để tránh nhận diện; dùng xe máy Exciter, Sirius gắn biển số giả nhằm che giấu tung tích. Nghi phạm này thường chọn thời điểm từ 19 - 22 giờ trên những tuyến phố đông đúc để dễ ra tay rồi nhanh chóng bỏ chạy bằng xe máy với tốc độ cao. 

Tang vật thu giữ gồm xe máy Exciter cùng bộ quần áo, mũ bảo hiểm mà Hùng sử dụng khi gây án trong tháng 8 vừa qua. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Hùng và đang mở rộng điều tra.

cướp giật tài sản cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự Cướp giật Đà Nẵng
