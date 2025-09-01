Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Triệt phá ổ ma túy trong quán bar Air Force One

Huy Đạt
Huy Đạt
01/09/2025 19:15 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng 'đột kích' quán bar Air Force One, bắt quả tang nhóm người 'phê' ma túy và tạm giữ nhân viên cùng chủ quán vì chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy.

Chiều 1.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, bắt giữ nhóm nghi phạm tổ chức và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Air Force One (đường Lý Thánh Tông, P.An Hải, TP.Đà Nẵng).

Đà Nẵng: Triệt phá ổ ma túy trong quán bar Air Force One - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng 'đột kích' quán phát hiện nhiều khách sử dụng trái phép ma túy

ẢNH: Đ.X

Trước đó, rạng sáng nay 1.9, lực lượng công an kiểm tra phòng VIP 2 của quán, phát hiện 4 người gồm Đồng Minh Thông (25 tuổi, trú P.Hòa Khánh), Trương Thanh Bảo (24 tuổi, trú P.Ngũ Hành Sơn), Văn Hùng (29 tuổi, trú P.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Bình (24 tuổi, quê TP.HCM) đang sử dụng trái phép chất ma túy

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan 

ẢNH: Đ.X

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này đã bàn bạc, chuẩn bị từ trước để thuê phòng VIP và đưa ma túy vào sử dụng. 

Đáng chú ý, Phạm Văn An (23 tuổi, nhân viên quán) và Phạm Thị Minh Thúy (33 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, chủ quán) biết rõ sự việc nhưng vẫn đồng ý để khách sử dụng ma túy trong quán. Cả hai đã thừa nhận hành vi chứa chấp sử dụng trái phép ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã lập biên bản bắt quả tang đối với Thông, Bảo, Hùng, Bình về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời bắt giữ An và Thúy về hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Hiện các nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

