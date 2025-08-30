Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đà Nẵng: Đột kích quán karaoke, bắt quả tang nhiều người 'phê' ma túy

Huy Đạt
Huy Đạt
30/08/2025 13:11 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng đột kích karaoke Victory (khu Đảo Xanh) lúc rạng sáng, bắt quả tang nhiều nhóm tổ chức sử dụng ma túy và đang 'phê' ma túy.

Ngày 30.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 6 nghi phạm cùng nhân viên quản lý quán karaoke Victory (Lô 5, A2.5 khu Đảo Xanh, P.Hòa Cường) để điều tra về hành vi hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và“chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đà Nẵng: Đột kích quán karaoke Victory, bắt quả tang nhiều người 'phê' ma túy - Ảnh 1.

Bắt quả tang nhiều người đang "phê" ma túy ở quán karaoke Victory (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: Đ.X.

Trước đó, rạng sáng 29.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an P.Hòa Cường bất ngờ kiểm tra quán karaoke Victory. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một số người ở 2 phòng hát đang có hành vi “sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, tại phòng 302, công an bắt quả tang 9 người (7 nam, 2 nữ), thu giữ Ketamine, thuốc lắc và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 7/9 người dương tính với ma túy. Trong đó, Trần Hữu Nguyên Khoa (35 tuổi, P.An Khê) và Hồ Ngọc Định (32 tuổi, P.Hòa Xuân) được xác định là người chuẩn bị và tổ chức cho nhóm sử dụng trái phép ma túy.

Đà Nẵng: Đột kích quán karaoke Victory, bắt quả tang nhiều người 'phê' ma túy - Ảnh 2.

Công an tạm giữ hình sự 6 nghi phạm và nhân viên quán karaoke để điều tra

ẢNH: Đ.X.

Kiểm tra phòng 303, lực lượng công an phát hiện Đặng Công Nguyên (33 tuổi, P.Hội An), Nguyễn Thành Tùng (37 tuổi, P.Cẩm Lệ), Võ Thị Kiều Oanh (28 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú TP.Đà Nẵng) và Tạ Thị Ngọc Thanh (24 tuổi, P.Sơn Trà) đang tổ chức sử dụng ma túy.

Tang vật gồm dĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút tự chế có dính Ketamine. Những người này khai nhận thường xuyên mua và chia nhỏ ma túy để sử dụng ngay tại quán.

Đà Nẵng: Đột kích quán karaoke Victory, bắt quả tang nhiều người 'phê' ma túy - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ tại phòng karaoke

ẢNH: Đ.X

Căn cứ chứng cứ, Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 6 nghi phạm về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, tạm giữ thêm 1 nhân viên quản lý, 1 nhân viên phục vụ của quán karaoke Victory về hành vi “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” và tiếp tục mở rộng điều tra trách nhiệm của chủ cơ sở.

