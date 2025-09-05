Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật trên đường tẩu thoát

Huy Đạt
Huy Đạt
05/09/2025 06:57 GMT+7

Đang trên đường tẩu thoát vào TP.HCM sau khi gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở TP.Đà Nẵng, nghi phạm cầm đầu nhóm cướp đã bị công an bắt giữ.

Tối 4.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt phá nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại khu vực du lịch trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 vừa qua. Công an đã bắt nóng nghi phạm Trần Văn Tiên (36 tuổi) khi đang trên đường tẩu thoát vào TP.HCM; các nghi phạm Đỗ Phương Thạch (29 tuổi) và Lê Văn Thái Nguyên (23 tuổi, cùng trú xã Lãnh Ngọc, TP.Đà Nẵng) cũng bị bắt giữ sau đó.

Đà Nẵng triệt phá nhóm cướp giật tài sản dịp lễ Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 1.

Trần Văn Tiên, nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn trong dịp lễ Quốc khánh 2.9 bị bắt khi đang tẩu thoát vào TP.HCM

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, với chiêu thức trà trộn tại các tuyến phố du lịch ở TP.Đà Nẵng, chỉ trong vài ngày nghỉ lễ, nhóm này đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản, trong đó có 2 vụ nhằm vào người nước ngoài.

Cụ thể, tối 28.8, Tiên, Thạch và Nguyên đã cướp giật túi xách của ông Kang Pol Yong (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) trên đường Nguyễn Hữu Thông (P.Sơn Trà), bên trong có 1.500 USD, 15 triệu đồng và 30.000 won.

Đà Nẵng triệt phá nhóm cướp giật tài sản dịp lễ Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 2.

Trần Văn Tiên (ở giữa) cùng 2 đồng phạm tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X

Vụ tiếp đó là giật túi xách của bà Đinh Thị T. (32 tuổi, trú TP.HCM) vào ngày 31.8 tại đường Lã Xuân Oai (P.Ngũ Hành Sơn), bên trong túi xách có 8,3 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Sau khi cướp giật, nhóm này lấy tài sản, vứt túi xách, rồi đến các tiệm vàng đổi ngoại tệ, tiêu xài cá nhân.

Rạng sáng 1.9, nhóm này cướp giật túi xách của bà Gulsim Bissenova (54 tuổi, quốc tịch Kazakstan) tại ngã ba Lâm Hoành - Phước Mỹ (P.Sơn Trà), bên trong có điện thoại trị giá khoảng 18 triệu đồng, 100 USD, 250.000 đồng, 10.000 tenge cùng giấy tờ cá nhân.

Quá trình truy xét, Công an TP.Đà Nẵng xác định Tiên là nghi phạm cầm đầu. Ngày 4.9, Tiên bị bắt khi đang trên xe khách từ Quảng Trị vào TP.HCM; cùng ngày (4.9), Thạch và Nguyên cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.Đà Nẵng. Đáng chú ý, Tiên và Thạch đều có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Đà Nẵng triệt phá nhóm cướp giật tài sản dịp lễ Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 3.

Nhóm cướp giật cùng tang vật bị thu giữ

ẢNH: Đ.X

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 nghi phạm cùng tang vật gồm 2 xe máy, 1 điện thoại, một số ngoại tệ và giấy tờ liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý.

