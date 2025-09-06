Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: 'Bản thân cần nỗ lực hơn nữa trên nhiều phương diện...'

Chiều 6.9, tại hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã phát biểu, chia sẻ về vị trí công tác mới.

Tâm sự của tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết ông nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề.

Bởi Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu cao về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; yêu cầu cao về công tác xây dựng đảng để thành phố phát triển mạnh mẽ, được Trung ương gửi gắm nhiều kỳ vọng để phát triển thành cực tăng trưởng của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực.

"Tôi cũng tự nhận thấy bản thân mình cần phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa trên nhiều phương diện thì mới có thể đảm đương tốt trọng trách được giao, mới có thể hoàn thành trách nhiệm kế tục và phát huy những nền tảng và động lực phát triển mới của thành phố mà những đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công và tâm huyết để xây dựng được", ông Triết nói.

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của thành phố giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng và nắm bắt thời cơ, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh sáng tạo...

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm…; sự phối hợp của các ban, bộ ngành Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố và đối với cá nhân ông.

"Tôi mong muốn và trân trọng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cơ quan đơn vị cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố ủng hộ, phối hợp giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảm ơn ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (vừa được điều động làm Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ). Trong hơn 1 nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Văn Quảng đã hoàn thành và thể hiện xuất sắc trách nhiệm người đứng đầu đảng bộ thành phố, chỉ đạo toàn diện và hiệu quả công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố. Đặc biệt là chỉ đạo, đề xuất tham mưu với Trung ương các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông nguồn lực phát triển; ưu tiên những cơ chế chính sách đặc thù và những động lực phát triển mới của thành phố...

Đã trình nhân sự chủ chốt Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ mới

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm lớn nhất ở khu vực miền Trung - Tây nguyên, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, tập trung lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là sau khi hợp nhất sáp nhập TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

"Đứng trước yêu cầu cao trong giai đoạn phát triển mới, TP.Đà Nẵng cần tập trung và quyết liệt để vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội và lợi thế để phát triển trong giai đoạn mới", ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị ẢNH: HOÀNG SƠN

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, Bộ Chính trị đã làm việc, xem xét văn kiện chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 yêu cầu Đảng bộ thành phố tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Đà Nẵng, xây dựng thành phố thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia, đồng thời là trung tâm tài chính quốc tế; nghiên cứu xác định các giải pháp để phát huy mạnh mẽ các thế mạnh của thành phố.

Vào ngày 5.9 vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã trình Bộ Chính trị thông qua việc chỉ định nhân sự chủ chốt của Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Tổ chức Trung ương sẽ khẩn trương trình Thường trực Ban Bí thư để ban hành các quyết định, chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 để tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố.

"Bộ Chính trị và Ban Bí thư đề nghị đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết trên cương vị mới là Bí thư Thành ủy Thành phố Đà Nẵng tập trung nỗ lực và quyết tâm cao nhất, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thiện văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội với các nhóm nhiệm vụ giải pháp phù hợp, lộ trình khả thi, bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống…", ông Lê Minh Hưng nói.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng, cùng với đồng chí tân Bí thư Thành ủy, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.