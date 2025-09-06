Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 6.9, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của thành phố, trong đó có chức danh Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho biết xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Trung ương đối với Đảng bộ TP.Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công và chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Minh Hưng đánh giá, ông Lương Nguyễn Minh Triết là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ trẻ có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, với phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt và sâu sát cơ sở. Trong các vị trí công tác, ông Triết luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của các cơ quan, đơn vị.

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị công bố quyết định ẢNH: HOÀNG SƠN

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn TP.Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành để ông Lương Nguyễn Minh Triết hoàn thành tốt nhiệm vụ và đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng đề nghị ông Lương Nguyễn Minh Triết trên cương vị mới, là Bí thư Thành ủy Thành ủy Đà Nẵng, tập trung nỗ lực và quyết tâm cao nhất, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thiện văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

"Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng cùng với đồng chí tân Bí thư Thành ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước", Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (49 tuổi, quê xã Duy An, H.Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam cũ) có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ silicat, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết từng giữ các chức vụ Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. Tháng 2.2013, ông được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng). Từ tháng 3.2016 - 11.2017, ông Triết là Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng; đại biểu HĐND thành phố khóa IX. Từ tháng 11.2017 - 1.2020, ông Triết được điều động giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Hải Châu. Từ tháng 10.2020 - 12.2020, ông được điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Từ tháng 12.2020 - 1.2024, ông Lương Nguyễn Minh Triết là Phó bí thư thường trực Thành ủy khóa XXII, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ tháng 1.2024 - 6.2025, ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Từ ngày 1.7.2025 - 9.2025, ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026. Người tiền nhiệm của tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết là ông Nguyễn Văn Quảng (được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ tháng 10.2020). Vào ngày 3.9 vừa qua, ông Quảng đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.



