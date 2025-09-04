Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến nhân sự đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh, Cần Thơ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
04/09/2025 20:26 GMT+7

Các tổ công tác của Bộ Chính trị vừa cho ý kiến vào văn kiện, đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh, Lai Châu và TP.Cần Thơ.

Chiều 4.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 3 và số 4 của Bộ Chính trị làm việc với đại diện các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy: Lai Châu, Hà Tĩnh, Cần Thơ để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ công tác số 3 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì. Tổ công tác số 4 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì.

Bộ Chính trị cho ý kiến nhân sự đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh, Cần Thơ - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc

ẢNH: TTXVN

Tại buổi làm việc, các tổ công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng như đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo nghị quyết đại hội.

Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đại biểu dự họp cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Lai Châu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Thành ủy Cần Thơ.

Kết luận làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng Lai Châu "phát triển nhanh, xanh, bền vững".

Đối với Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm nhìn và mong muốn Cần Thơ sớm trở thành "trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, một cực phát triển của quốc gia" trong giai đoạn 2025 - 2030.

Kết luận buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, giá trị văn hóa đặc sắc và khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vận hội, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Các tổ công tác đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thành ủy Cần Thơ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình đại hội.

Đồng thời, chú trọng việc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

