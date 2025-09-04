Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

An Giang và Lâm Đồng khơi dậy khát vọng vươn lên

TTXVN
TTXVN
04/09/2025 06:29 GMT+7

Ngày 3.9, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh An Giang và Lâm Đồng để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ hai tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện, các tỉnh đã triển khai thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14.4.2025 của Bộ Chính trị và các kết luận, văn bản hướng dẫn của T.Ư. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà hai tỉnh đã đạt được, toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

An Giang và Lâm Đồng khơi dậy khát vọng vươn lên - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Ảnh: TTXVN

Theo Thủ tướng, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị ban hành gần đây. Thủ tướng đề nghị hai địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu hai địa phương quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao đời sống nhân dân; quyết tâm và có những giải pháp mạnh mẽ nhằm phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy khởi nghiệp và khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khơi dậy tinh thần khát vọng vươn lên; đề nghị hai tỉnh sớm hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Tổ công tác của Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy của hai tỉnh, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh tiếp thu kết luận của Tổ công tác và ý kiến các cơ quan để hoàn chỉnh văn kiện, phương án nhân sự Đại hội; giao Văn phòng T.Ư Đảng tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang và tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

