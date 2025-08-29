Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vướng quy hoạch, giá đất, thuê đất

Ngày 29.8, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi gặp mặt, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với khoảng 400 doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đối thoại với khoảng 400 doanh nghiệp ẢNH: LÂM VIÊN

"Doanh nghiệp cần chính quyền có, doanh nghiệp khó có chính quyền"

Mở đầu buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đưa ra thông điệp "Doanh nghiệp cần chính quyền có, doanh nghiệp khó có chính quyền". Ông Mười nêu sau khi sáp nhập, có thể ví von tỉnh Lâm Đồng có 3 vùng: Lâm Đồng biển xanh (Bình Thuận cũ), Lâm Đồng ngàn hoa (Lâm Đồng cũ) và Lâm Đồng đại ngàn (Đắk Nông cũ) với nhiều tiềm năng rất lớn.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp ẢNH: LÂM VIÊN

"Hôm nay, tôi và lãnh đạo tỉnh sẵn sàng đối thoại, lắng nghe những khó khăn, tâm tư, đề xuất của các doanh nghiệp trực tiếp (tại trụ sở UBND tỉnh) và 2 đầu cầu Lâm Đồng biển xanh và Lâm Đồng đại ngàn", ông Mười nói.

Trước khi hội nghị diễn ra, ban tổ chức đã nhận được 173 ý kiến, tại buổi gặp gỡ tiếp tục nhận thêm 27 ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hầu hết, các ý kiến tập trung vào những vướng mắc về quy hoạch chồng lấn, quy hoạch khoáng sản nên không thể triển khai dự án. Vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng gặp khó khăn, việc sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích để thúc đẩy phát triển du lịch canh nông, xây dựng homestay…

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng ngàn hoa nêu bức xúc, sau nhiều năm hoạt động thuộc diện được ưu đãi miễn tiền thuê đất, giảm tiền thuê đất, bỗng dưng bị Cục Thuế Lâm Đồng "cắt" ưu đãi tiền thuê đất, bị truy thu và bị phạt số tiền lớn.

Các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đề xuất, cần tạo thuận lợi trong việc nhập giống rau, hoa mới, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất. Một số doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải than phiền về đơn giá xử lý rác chưa phù hợp và chậm được tạm ứng kinh phí xử lý rác, khiến đời sống công nhân gặp khó khăn, ảnh hưởng việc vận hành nhà máy…

Phải chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tại buổi gặp mặt, các phó chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc một số sở ngành trực tiếp giải đáp các kiến nghị, bức xúc của doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hồ Văn Mười thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và trân trọng tất cả các ý kiến của doanh nghiệp, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp mà chưa được giải quyết đến kết quả cuối cùng. Có những dự án bị "vướng" 16 năm, 20 năm vẫn chưa giải quyết được, điều này không chỉ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong đầu tư mà còn gây ra lãng phí vô cùng lớn.

Theo ông Mười, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.000 doanh nghiệp đang gặp khó khăn, trong đó có những doanh nghiệp đã đầu tư hàng ngàn tỉ. Tỉnh sẽ tập hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý, có những vấn đề sẽ đề xuất T.Ư xử lý để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Vijay Kumar Pandey, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt nêu khó khăn trong chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển chăn nuôi bò sữa ẢNH: LÂM VIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo bộ phận chức năng UBND tỉnh tập hợp các kiến nghị, phân ra từng lĩnh vực, và trước ngày 15.9, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ trả lời tất cả vướng mắc của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

"Với các sở, ngành, xã, phường, đặc khu phải xem việc doanh nghiệp như việc của mình. Thẩm quyền ở đâu thì ở đó phải gỡ, cấp xã phường phải chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hiện nay, T.Ư đã ban hành nhiều nghị quyết và chỉ đạo rất quyết liệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Do vậy, chúng ta phải tập trung tháo gỡ ở mức cao nhất khó khăn của doanh nghiệp", ông Mười nhấn mạnh.