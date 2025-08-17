Lâm Đồng thiếu 'nhạc trưởng' chỉ huy, truyền cảm hứng phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 17.8, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành thông báo kết luận sau buổi làm việc với các sở, ban ngành về phát triển hạ tầng số, giao thông, du lịch, xây dựng cảnh quan đô thị, môi trường văn hóa của các phường trung tâm. Theo đó, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận địa phương đang thiếu "nhạc trưởng" chỉ huy, truyền cảm hứng phát triển kinh tế - xã hội cho từng khu vực.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Buổi làm việc trên, ngoài lãnh đạo các sở, ngành còn có lãnh đạo của các phường trung tâm của tỉnh như: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt , Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt; Hàm Thắng, Bình Thuận, Mũi Né, Phan Thiết, Phú Thủy, Tiến Thành (thuộc Bình Thuận cũ); Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và Đông Gia Nghĩa (thuộc Đắk Nông cũ).

Trước đây, ngày 1.8 tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, các phóng viên trú chân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ví von tỉnh Lâm Đồng mới với 3 vùng: Lâm Đồng biển xanh (Bình Thuận cũ), Lâm Đồng ngàn hoa (Lâm Đồng cũ) và Lâm Đồng đại ngàn (Đắk Nông cũ).

Trung tâm P.Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhận định, sau hơn 1 tháng sáp nhập, vẫn đang thiếu một "nhạc trưởng" tại mỗi khu vực để chỉ huy, đồng thời truyền cảm hứng, định hướng, tạo ý tưởng hướng đến sự thống nhất trong cách thức vận hành toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội.

Do đó tỉnh Lâm Đồng đang đối mặt với nhiều thách thức như, một số dự án trọng điểm còn chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, thiếu vốn, hoặc quy hoạch thiếu đồng bộ; việc phát triển chính quyền số, du lịch thông minh còn ở giai đoạn khởi đầu.

Bãi biển Mũi Né với nhiều tiềm năng phát triển ẢNH: QUẾ HÀ

Đối với lĩnh vực du lịch dù là thế mạnh nhưng sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chất lượng chưa cao; các khu, điểm du lịch quy mô chưa lớn, chưa thu hút được các nhà đầu tư các dự án đa chức năng. Mặt khác, tình hình kinh doanh phục vụ khách du lịch ở một số khu vực công cộng chưa được quản lý tốt ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh.

Trật tự đô thị ở một số khu vực trung tâm chưa được kiểm soát chặt chẽ; các công viên, khu vực công cộng chưa được khai thác hiệu quả.

Hồ Tà Đùng, điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Lâm Đồng cần được khai thác trong thời gian tới ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, các phường trung tâm không chỉ đóng vai trò là đầu mối chính trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn mà khu vực này còn sở hữu nhiều tiềm năng vượt trội để phát triển kinh tế - xã hội, là "đầu tàu kinh tế" dẫn dắt "các toa tàu" khác trong tỉnh.

Do đó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn các địa phương trên hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các phường. Ưu tiên phát triển không gian công cộng, hạ tầng xanh, không gian du lịch đô thị, đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với đặc trưng địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn các địa phương trên hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các phường ẢNH: LÂM VIÊN

Giao Sở VH-TT-DL phối hợp các phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt , Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục phát huy và gìn giữ danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO phù hợp với tình hình bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và các cam kết của địa phương với UNESCO.

Sở Khoa học - Công nghệ được giao khẩn trương triển khai các ứng dụng công nghệ như bản đồ du lịch số, trạm tương tác thông minh và nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến; mục tiêu đến năm 2030, 90% dịch vụ du lịch tại các phường trung tâm đạt tiêu chuẩn "du lịch thông minh".