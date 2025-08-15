Lâm Đồng: Nhiều tập thể, cá nhân nhận bằng khen

Chiều 15.8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 -19.8.2025).

Tham dự buổi lễ có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười Lễ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân ẢNH: NHƯ Ý

Ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, 80 năm qua, lực lượng CAND Việt Nam, trong đó có Công an Lâm Đồng, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm bình yên cuộc sống và tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm và Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng hoa cho tập thể Công an tỉnh Lâm Đồng ẢNH: NHƯ Ý

Bước vào giai đoạn mới với nhiều thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu lực lượng Công an Lâm Đồng tiếp tục kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong công tác, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền. Đồng thời, phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ ẢNH : NHƯ Ý

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 25 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng đã luôn đồng hành cùng lực lượng công an.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (bên phải, hàng đầu) dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND ẢNH: NHƯ Ý

Ông khẳng định, thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, giữ trọn lời thề "chỉ biết còn Đảng là còn mình", xem "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", chủ động, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân và xây dựng Lâm Đồng thành điểm đến an toàn, hấp dẫn.