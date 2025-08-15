Lâm Đồng: Xã ‘trái tim’ KDL quốc gia Mũi Né quyết thắng trong thu ngân sách

Thu ngân sách mới đạt 1/3 chỉ tiêu giao

Xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (sáp nhập gần hết diện tích xã Hòa Thắng và xã Hồng Phong, H.Bắc Bình, Bình Thuận cũ), là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương khu căn cứ cách mạng Lê Hồng Phong, đang bước vào giai đoạn nước rút hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Với vị thế đặc biệt khi sở hữu cả biển lẫn rừng, là "trái tim" của khu du lịch quốc gia Mũi Né với đồi cát Trinh Nữ, bàu Ông bàu Bà, những bãi cát trắng hút hồn du khách, Hòa Thắng xác định mục tiêu thu ngân sách không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là thước đo quyết tâm của toàn hệ thống chính trị của vùng đất cách mạng kiên cường.

Năm 2025, HĐND tỉnh Lâm Đồng giao dự toán thu ngân sách cho Hòa Thắng 166,4 tỉ đồng (xếp thứ 3 trong 124 xã phường của Lâm Đồng).

Tuy nhiên, tới đầu tháng 8.2025, xã mới thu được gần 54 tỉ đồng, đạt 32,3% dự toán, nghĩa là 5 tháng cuối năm 2025 phải thu thêm hơn 112 tỉ đồng nữa.

Xã Hòa Thắng là cái nôi căn cứ cách mạng, cũng là vùng đất du lịch đầy tiềm năng phát triển ẢNH: QUẾ HÀ

Giải pháp nào thu đạt con số 112 tỉ đồng ?

Trong cơ cấu thu ngân sách tại Hòa Thắng hiện nay, nguồn thu ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng khá lớn. Đó là từ các dự án điện gió và điện năng lượng mặt trời.

Ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, cho biết trên địa bàn xã hiện có 10 nhà máy điện, trong đó có 7 nhà máy đã đi vào hoạt động, gồm 4 nhà máy điện gió, 3 nhà máy điện mặt trời. Tuy nhiên, do vướng một số thủ tục đầu tư khiến việc thu thuế chưa đạt như kế hoạch.

Trước khó khăn thách thức để thu đạt 112 tỉ đồng những tháng còn lại của năm 2025, UBND xã Hòa Thắng đã triển khai đồng bộ 9 giải pháp then chốt, quyết tâm "phải thắng, không hòa" trong thu ngân sách.

"Trước hết, chúng tôi phân công rõ trách nhiệm từng ngành, từng thành viên ban chỉ đạo chống thất thu; phối hợp với Thuế cơ sở 8 tỉnh Lâm Đồng (Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình cũ) rà soát toàn bộ các khoản thu theo dự toán và các nguồn thu phát sinh để thu kịp thời, đúng quy định. Với nguồn thu ngoài quốc doanh từ các dự án điện gió và điện mặt trời, xã đã kịp thời kiến nghị tỉnh tháo gỡ thủ tục để đôn đốc các chủ đầu tư nhà máy điện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước", ông Lý cho biết.

Các dự án điện gió ở Hòa Thắng đóng vai trò quan trọng cho nguồn thu ngân sách của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Bên cạnh đó, xã thành lập tổ kiểm tra đặc biệt nhằm thu hồi các khoản nghĩa vụ tài chính tồn đọng từ các năm trước; đẩy mạnh khai thác mọi nguồn thuế, phí, lệ phí; đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời. Cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, cán bộ được phân công trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giải quyết nhanh các hồ sơ liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Chính quyền xã cũng chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu.

Mỗi năm có hàng trăm nghìn du khách đến trải nghiệm đồi cát Trinh Nữ, đóng góp rất lớn cho doanh thu của ngành du lịch Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

"Đảng ủy, UBND xã xác định, luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý thu ngân sách và của người nộp thuế là yếu tố quyết định cho kết quả thu ngân sách. Do vậy, chúng tôi xây dựng cơ chế khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác này; đồng thời, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách thuế", Chủ tịch xã Hòa Thắng chia sẻ.

Bàu Ông, bàu Bà ở xã Hòa Thắng thu hút giới trẻ đến trải nghiệm ẢNH: QUẾ HÀ

Năm qua, Hòa Thắng thu hút hàng trăm nghìn du khách đến tham quan. Quyết tâm "phải thắng, không hòa" trong kế hoạch và giải pháp thu ngân sách nhà nước đạt mục tiêu, xuất phát từ thực tế xã Hòa Thắng là cửa ngõ biển lớn của Lâm Đồng. Không chỉ là vùng đất kiên cường trong bom đạn năm xưa, nay Hòa Thắng còn là "trái tim" của Khu du lịch quốc gia Mũi Né với nhiều danh thắng nổi tiếng.